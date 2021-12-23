兒子帶懷孕女友回家　英漢黑面拒聊天　2年後竟搭上搞大肚兼同居

這個親戚關係會否太亂了！近日台灣媒體瘋傳1宗英男搭上了兒子前女友兼產子的事件，事件源於2020年時的報道，英男的元配更在當地雜誌投稿，控訴丈夫背叛。2015年時她才剛和相戀20年、育有4子的丈夫正式結婚，之後16歲的兒子就帶住已經懷孕的19歲女友回家，丈夫似乎不太高興，同一屋簷下幾乎無和兒子女友聊天。後來她和丈夫分開，兒子亦和女友分手，未料1個月後有鄰居拍到她的丈夫竟然和兒子前女友在一起，更明顯懷孕，一問下前夫直認正和兒子前女友同居。英女明言她和兒子感心碎，幸好這段可怕的遭遇仍為她帶來了寶具孫子，而且據她了解丈夫已和兒子前女友分開。



英女發現前夫和兒子前女友同居時，兒子前女友已懷孕。（示意圖／Getty Images）

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事件最初於2020年由《每日星報》報道，當事人亞當斯同時向英國《that’s life》雜誌投稿，大爆《我老公和我兒子的前度生了個孩子》，她和現年42歲的丈夫特雷弗（Trevor）識於微時，16歲已意外懷孕生下長子肖恩（Shaun），20多年來他們育有4子，但至2015年才正式完婚。

亞當斯指，有天肖恩突然帶19歲的克萊爾（Clare）回家，她比兒子年長3歲。因為是兒子第一個帶回家的女友，她非常高興，聽聞小女友過去生活很苦，令她更熱情招待，並叫丈夫馬上出來見人。

未料大家一坐下，就發現克萊爾原來懷孕，雖然兒子只有16歲，但她未有苛責，反而為他們高興，告訴2人生孩子是人生最大承諾。她心裏很擔憂，但一樣忙着為他們做準備，和丈夫重新裝修兒子的房間。亞當斯很疼克萊爾，對方甚至希望她能在生產時陪在身邊。

2015年5月，小孫子傑登（Jayden）出生，亞當斯主力照顧，餵B、洗澡、陪玩一腳踢，克萊爾則似乎無興趣照顧兒子。亞當斯希望丈夫盡一點爺爺的責任時，丈夫卻不想多理也不太高興，夫婦之後關係不斷變差，等到孫子歲半大時，她決定和特雷弗離婚。可惜同樣時間，兒子和女友的關係也不斷惡化，她只好將重心放照顧孫子上，其後在克萊爾同意下，她獲得法院的兒童安置令，由她來照顧孫子，克萊爾之後也搬走。

2017年兒子和女友分手後，有天鄰居突然打電話爆料，問她是否知道克萊爾和特雷弗之間的事，亞當斯覺得是鄰居們聊的無聊八掛話題，只是一笑置之。未料對方竟拍到2人一起行街的照片，她馬上想到丈夫幾乎從未和兒子女友聊天，但她再看多一眼，克萊爾懷孕了，驚訝丈夫竟然搭上了兒子的女友。亞當斯打電話給前夫，他竟直認自己正和克萊爾同居，更編藉口說自己要和克萊爾一起住，她才能領取福利。

亞當斯將真相告訴兒子，母子喊道父親竟然做出這種事，「我永遠不會原諒他」。兒子處境尷尬，因為前女友和爸爸在一起，他們的孩子是同父異母的弟弟，也是兒子的同父異母弟弟。

2020年時，特雷弗和克萊爾又生了1個孩子，但她得悉兩人現時已經分手。亞當斯現在已經放下被背叛的事，因為這堆不快事件中，唯一美好的事物是寶貝孫子仍和她待在一起。

（綜合）