印度神童又中｜內地增189宗確診、西安封城！預言疫情這年才結束

【西安封城／印度神童預言2021-2022／Omicron／新冠肺炎】新冠肺炎疫情延續2年仍未止息，印度神童阿南德（Abhigya Anand）早前曾預言指2021年12月第二周開始，會看到更大的疫情浪潮，更會出現封城等針對疫情的措施。

言猶在耳，新冠肺炎變種病毒Omicron在全球極速蔓延，英國、美國等地確診個案連日創新高，其中美國在過去25小時內，新增確診超過102萬宗，新增死亡人數為1695；截止1月4日早上9時，美國確診人數累計超過5609萬，死亡人數超過82.7萬。

中國疫情亦有加重情況，2022年1月6日，官方公布過去1天全國新增189宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔132宗，當中陝西省佔63宗，均在西安市。該巿有1300萬常住人口，於12月月23日宣布實施封閉式管理抗疫，12月29日宣布開展新一輪全民核酸篩查；而西安市疫情防控發布會公布，西安雁塔區、長安區、高新區從當日開始每天開展一次全區核酸篩查。目前西安市已暫停每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資的政策，要求所有居民待核酸結果陰性後才能出門，當地不少巿民投訴因不能出門購物，導致家中食物短缺，更難有新鮮蔬菜、藥物或嬰兒食用品，怨聲載道。

全球疫情肆虐未息，有網民認為印度神童預言再次成真，形容「印度神童又中」。不過，阿南德於預言中提到，Omicron的出現其實是好兆頭，更預言疫情會在約1年多後，即2023年5月後結束。至於疫情加上最近天災不斷，例如龍捲風吹襲美國致多人死亡，以及印尼7級以上強地震等，阿南德認為是「警告」，並提出了3大解決方案。



Omicron全球肆虐

新冠肺炎疫情持續在英國燃燒，當地在12月30日新增188,124宗確診個案，該國於12月下旬迎來疫情大爆發，多天都單日錄得10萬宗以上病例。美國疫情同樣再創新高，12月30日單日錄得585,013宗確診個案，較2021年1月疫情高峰期高出近一倍。歐美地區的確診個案，大部份涉及Omicron變種病毒，各國都加強防疫措施，包括取消人群聚集活動。世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）指出，Omicron很大機會在未來數周成為歐洲地區的主要病毒株，警告當地的確診人數可能急增。

世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）指出，Omicron很大機會在未來數周成為歐洲地區的主要病毒株，警告當地的確診人數可能急增。（資料圖片）

西安封城 本土病例急增

中國疫情近日反覆，2022年1月6日，內地公布過去1天新增189宗新冠肺炎病例，本土確診個案佔132宗，其中陝西省佔63宗，均在西安市，而該市是新一輪疫情爆發的重災區。中國工程院院士張伯禮日前表示，西安的疫情仍未到達轉捩點，一般來說需要1或1.5個周期才能判斷哪時出現轉捩點，即大約需時20天，他相信西安疫能夠阻斷傳播鏈，但目前仍需要嚴防死守。

西安市早前在新聞發布會表示，這輪疫情由Delta變種病毒引起，已出現一定規模社區傳播，並出現外溢病例，疫情已進入病例報告高峰期。

而西安全市已於2021年12月23日零時起實施封閉式管理，要求近1300萬市民待在家，27日中午將進行新一輪全員核酸檢測，翌日西安市疫情防控發布會公布，西安雁塔區、長安區、高新區從當日開始每天開展一次全區核酸篩查。至29日，當局再宣布開展新一輪全民核酸篩查。目前西安市已暫停每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資的政策，要求所有居民待核酸結果陰性後才能出門。

西安12月23日封城情況▼▼▼

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由於印度神童12月16日曾發布預言，指2021年12月第二周開始，會看到更大的浪潮，新冠疫情快速發展，不久將來還可能會出現幾波疫情，對歐洲、美國等地區影響深遠，又明言會出現封城等針對疫情的措施，有網民認為是印度神童預言成真。

印度神童最新預言：Omicron是好兆頭 疫情2023年這月結束

翻查影片，印度神童除了預言疫情，其實亦表示Omicron是好兆頭，因是疫情大流行結束的開始。他形容，Omicron是醫治未來新冠病毒的「苦藥（bitter medicine）」，並預言疫情將在大約1年多後，即到2023年5月之後結束。

近日引起全球憂慮的Omicron，阿南德卻認為是疫情大流行結束的開始。（影片截圖）

3大解決方案



對於自然災害及新冠疫情，阿南德強調要對每個行為有個交代，對受害者有交代，以及對上帝有個交代，因為人們正無知的摧毀上帝創造、污染地球、屠殺動物破壞生命，必須有同情心對待動物。阿南德續說，所有人應開始傳播善意、愛和幸福。

印度神童預言亦受質疑



不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。