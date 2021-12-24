離譜｜港女逼狗危站黃牛山崖邊打卡　一個動作惹公憤　網民批無腦

【KOL／行山打卡／狗】就算想「打卡」，也不應逼迫狗狗做危險事！上周六（12月18日）在黃牛山打卡聖地石天窗，有疑似KOL的女子與其男友人為了拍照，竟把兩隻狗狗置於崖邊，甚至拉起狗狗前肢，非常危險，引來網民爆鬧「無腦」，質疑是否虐待動物。



有網民在facebook群組「香港突發事故報料區」上載圖片，指上周六（12月18日）其朋友在黃牛山石天窗等影相時，見到疑似KOL女子及其男友人為了影相打卡，把兩隻狗狗放在崖邊。

照片看到，由於兩隻狗狗體型較大，站在崖邊石上時幾乎一動就會踩空，另一張相更見到女子把狗狗前肢提起直立，只餘後肢支撐，非常「牙煙」。

該對男女行為惹來大批網民批評，直斥「無腦」，「知唔知其實咁樣好危險隻狗會跌死，自己呃like打卡失足唔緊要唔好累到兩隻狗」、「垃圾主人」。亦有網民質疑相關行為是否虐待寵物。

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，殘酷對待動物行為包括殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要痛苦；一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁3年。

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油站內燃點火種絕對是玩命之舉，一旦發生意外隨時釀成嚴重後果！有本港攝影師日前在社交平台上載多張人像照，只見相中女模特兒在油站範圍內玩煙花及吸煙，引起網民關注安全問題，直言猶如「玩命」，不過經網上熱議後，攝影師及模特兒亦已迅速刪除帖文。



有攝影師在Instagram上載一系列作品，顯示1位女模在油站範圍內，以及相距1條車道的位置，舉起2支正在燃點、俗稱「仙女棒」的小煙花棒。（Instagram截圖）