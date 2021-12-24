港女入ViuTV做茄喱啡自當明星　去婚禮戴黑超拒影相　舊同學不屑

【ViuTV／藝人／茄喱啡】ViuTV藝人近年備受注目，但縱使成為名人也要抱着謙虛有禮的態度才會受歡迎。有網民近日於討論區發文，稱有女舊同學大學畢業後加入ViuTV做藝人，雖然只是拍過少量廣告和在劇集做「茄喱啡」，但「態度串到冇人有」。早前有另1名舊同學結婚，該「明星」也有出席，當其他人向她問好，她就會很酷地說「我唔會影相㗎」，樓主不滿地批評「態度串到我以為佢已經紅到上太空咁濟，真係唔怪得佢大學畢業入行到依家仲係做二打六」。



有網民近日於討論區發文稱，有名女性舊同學大學畢業後入行當ViuTV藝人，雖然只是拍過少許廣告和做劇集的「茄喱啡」，但「態度串到冇人有」。（《來自星星的你》劇照）

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該名網民於香港討論區以「舊同學做咗『明星』，態度串到冇人有」為題發文表示，有名女性舊同學大學畢業後入ViuTV做藝人，稱她是「明星」可能有點誇大，因她只是拍過少量廣告、在劇集做「茄喱啡」和出席商業活動，未知是否算3或4線藝人，「佢真係好暗（星），其實佢出街真係冇人認得佢」。

樓主指出，早前有另1名舊同學結婚，該「明星」也有出席，她卻全身都穿黑色，並戴上「黑超」，「成副裝備咁好難唔引人注目」。當其他人認得她並向她問好，她就以為自己很紅，很酷地說「我唔會影相㗎」，令別人很尷尬。

樓主說，當整群舊同學大合照，該「明星」堅持要站中間，兼「攞晒pose咁影」，不說還以為她要拍廣告硬照。（《來自星星的你》劇照）

他續說，當整群舊同學大合照，該「明星」堅持要站中間，兼「攞晒pose咁影」，不說還以為她要拍廣告硬照。其後她更要求所有人不要在Instagram發布有她的照片，他不滿地批評「態度串到我以為佢已經紅到上太空咁濟，真係唔怪得佢大學畢業入行到依家仲係做二打六」。

帖文引起網民熱議，有人留言表示「好想見識下，我會答佢『Oh, it's ok（哦，沒關係），我無諗住同你影相』」、「好多二打六當自己係大明星」、「你講佢個大名，都未必會有人識，要google」、「我會照post相，但將佢成塊面油黑先」、「我係你我就串返佢『好耐無見啦喎，最近做緊邊行？』佢呢個人咁要紅，你咁講實激死佢」。

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