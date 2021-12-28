台AV女優千字文剖白心路感動網民：活得光明正大　爆現場要咁做…

【AV女演員自白／成人產業】成人影片「A片」在傳統觀念中是不能說的話題，當中的AV女優更經常受盡白眼。台灣1名女大學生休學後當上「A片」女演員，近日鼓起勇氣在網上發文訴說自己心路歷程，強調「性不是什麼見不得人的事情」，又說已預計會面對謾罵，但她不想隱瞞任何事，「我想活得光明正大……我已經設想好所有的可能性，但我還是想當個坦蕩蕩的人」。帖文引起網民熱論，紛紛留言支持，鼓勵她「勇敢做自己」，毋須理會旁人眼光。



樓主講述自己當「A片」女演員的心路歷程，並分享自己的背面照片。（Dcard討論區）

女網民「木子小姐」於Dcard討論區以「我臺大休學跑去拍A片」為題發文，講述自己當「A片」演員經歷，「你看到的這篇文章，真的是鼓起我所有的勇氣才發出來的，我已經設想好所有的可能性，但我還是想當個坦蕩蕩的人」。

樓主指出，「渾渾噩噩的過日子，讀着根本不感興趣的書，兩三天發一次病，勉強爬起床去學校上課，渾日在生死邊緣徘徊，這就是我的人生」，直至有一天碰巧接觸到成人產業，就跨入了這個領域，「這個工作剛好又很適合我，因為一個月只需要工作幾天，而我一個月大概半個月都在發病，連下床都有困難，我沒辦法擁有穩定的工作，我沒辦法活得像是一個正常人，我很抱歉」。

台灣1名女大學生休學後當上「A片」女演員，近日鼓起勇氣在網上發文訴說自己心路歷程，強調「性不是什麼見不得人的事情」。（《全裸監督2》劇照）

樓主表示，「A片」攝影現場「認真來說很搞笑」，除了有一堆不認識的人盯着自己和男演員，亦會有動作指導老師教授叫聲及動作，殺青後會馬上站起來跟對戲的演員禮貌說「今天辛苦了」等，男女演員則要事前做各種類別性病檢測，現場也會戴安全套，感覺還算安全，「可能會有人想問說爽嗎，其實當下你只會希望導演不要喊NG，因為你已經口乾舌燥疲累，還要瘋狂hold住臉上的表情，所以基本上生理是沒有任何感覺的」。

樓主表示，「A片」攝影現場「認真來說很搞笑」，（《我們不能是朋友》劇照）

A片女演員自白：要活得光明正大

樓主強調，性不是見不得人的事情，而當成人片女演員，不代表她個人很隨便，「對我來說這完完全全就只是工作，有需求才會有市場，而性需求每個人都會有。現實生活不是工作，我希望不要在IG接到莫名其妙的約砲訊息」。

樓主又說，她不想隱瞞任何事，要活得光明正大，「可能會有人覺得很毀三觀，但我本來就不是什麼道德倫理小天使，至少我每次演完戲的當下都是累但快樂的，這樣就夠了」，重申自己發布文章前已深思熟慮，「我還是想當個坦蕩蕩的人。我想過自己想過的日子，而不是臺大乖乖唸畢業然後跑去當公務員」。

樓主強調，她不想隱瞞任何事，要活得光明正大。圖為示意圖。（資料圖片）

帖文引起熱論，不少網民都表示支持樓主勇敢說出自己想法，認為誠實面對自己，活得開心就好，「只想跟你說你很勇敢」、「如果現在做的事是自己開心的就好，不用在意自己與世界格格不入，違背社會道德倫理什麼的，畢竟這些東西也不會為你的不快樂負責」、「辛苦你了」、「有勇氣分享這些就很不容易了，祝福妳」、「勇敢做自己」、「光是知道自己想要什麼，誠實面對自己、做自己，就是一件非常不容易的事情，這點你已經做得比很多人都好了」。

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