【裝修實例】將軍澳新都城538呎2房　92萬打造大地色系舒適空間

文：設計情報中心

【將軍澳／新都城／私樓】今次介紹為於將軍澳新都城的一個單位，實用面積約538呎，3房2廳。單位於十多年前亦是尋找設計情報中心負責裝修及設計工作，因為當時單位需要住上一家六口，因為在空間規劃上比較多要求。現在由於戶主夫婦的子女都搬到外面居住，因此是次裝修要求主要是按照戶主夫婦經常需要在家工作的習慣為他們打造一個在家舒適的工作環境。



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基本資料：

將軍澳新都城／538平方呎／3房／工程費用約92萬

戶主兩夫婦性格低調，設計用色也貫徹他們的喜好，以自然的木色及大地色系為主。踏入大門後左手面便是開放式廚房，洗衣機及雪櫃分別收藏在水槽下及玄關櫃後方的凹位當中，令單位活動空間不會因為大型電器而有所影響。

設計師將櫥櫃延伸與飯廳的半腰櫃合拼，令兩個空間融合，視覺效果更加統一。同時半腰櫃亦與另一面的到頂櫃相連，令整個客飯廳婉如有一組連貫的儲物櫃組合。兩則到頂櫃提供大量收納位置，客飯廳中間的位置則有足夠的活動空間，子女假日回來探望父母也可一同在飯廳用膳。客飯廳與睡眠及工作區域以暗門分隔，暗門利用與儲物櫃同款的木紋作圍身，令整個客飯廳設計完全連貫，一氣呵成。

由於兩位戶主都有在家工作的需要，因此設計師把兩間客房都改作書房，並將中房與主人房打通，讓女戶主的書房可兼具衣帽間的用途。房間兩面均有窗戶，採光度充足，不管是工作或者挑選衣服都非常適合。為了保持設計上的連貫性，設計師在靠牆位置訂造了一組高度與用色到與書檯相似的半腰櫃，並以粉紅色線條作設計上的點綴。半腰櫃不但能提供儲物位置，櫃頂亦可以讓女戶主擺放書本及手袋等經常使用的物品。男戶主的書房則以淺色系傢俬配上鮮橙色的牆身，同時亦有豐富的儲物量讓男戶主擺放書籍及文件。

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