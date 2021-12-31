健身教練男友與多女拍性愛片　有40幾歲大媽　台女認出場地更崩潰

遇上另一半不忠，到底容忍、原諒，還是果斷斬纜？台灣1名女生選擇怒斬情絲。該名女生於討論區發文表示，近日發現交往3年、任職健身教線的27歲男友藏有第2部手機，裏面存了許多他與其他女生的性愛照片及影片，當中有近7名女生，包括有看起來逾40歲的中年女子，而且拍攝的場景熟悉得讓她更害怕，因為那正是在男友上班的健身室拍攝。女生瞬間感到很惡心，即時決定分手，瀟灑地說：「愛遊戲人間你就去吧！恕我不奉陪了！」



有台灣女生於討論區發文表示，發現交往3年的健身教練男友與多名女生拍下性愛影片，她感到很惡心，果斷分手。（《12金鴨》劇照）

該名女生於「匿名公社」以「男友跟很多女生拍性愛影片」為題發文表示，她與27歲男友交往3年且已同居，男友一直有去健身室健身的習慣，1年前開始兼任健身室教練，但自從男友開始兼任教練後，就經常有其他女生打電話給他，男友總是說是那是學員，叫她不要在意。

由於他們互相知道對方手機的密碼，男友一直也表現得很坦蕩，所以樓主就沒有太在意，但直至前陣子她收拾衣服準備去洗時，發現男友的外套內袋裏竟然有第2部手機。她用男友原本第1部手機的密碼打不開，後來用了小狗的飼養日期才順利解鎖。

沒料到第2部手機藏有男友暗黑的一面，女生發現手機內竟然存了許多性愛照片及影片，內容都是男生不露臉，只有女生露臉，她確定不是網上的影片，因拍攝場景熟悉得讓她害怕，全都是男友任職的健身室。對比身上特徵，她確信性愛影片的男主角就是自己的男友，女主角則大約有7名，而且年齡層都很大，有名甚至看起來超過40歲，她很驚訝地說「我男友才27歲，40幾歲的阿姨他也要？」。

該名台灣女生表示，男友與約7名女生拍下性愛片，而且年齡層都很大，有名甚至看起來超過40歲，她很驚訝地說「我男友才27歲，40幾歲的阿姨他也要？」。（《12金鴨》劇照）

女生其後默默將手機放回去，沒說什麼就馬上搬回自己的家住，「因為我不想再看到他的臉，就連想到都會讓我想吐」。近幾天，男友打了上百通電話給她，她一概不接，男友曾去她公司找她，她也躲着不見。

女生反問「愛情不就是建立在忠誠和信任上的嗎？我一直對他很信任，也很忠誠我們的愛情，結果他把我當什麼了？」，最後指出信任一但破滅了，就回不去了，「愛遊戲人間你就去吧！恕我不奉陪了！」。

不少網民留言大讚樓主很果斷，「好髒喔！還好你很果斷，保護自己」、「果斷的決定，給妳100讚」、「你那樣做對的，這樣的男生就放手吧」、「恭喜妳！妳值得更好的，千萬別回頭了！加油！」、「要注意身旁有去健身房的人有無綠光罩頂嗎？」。

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