內地增2.9萬本土確診創新高　印度神童預言全球疫情到這年才結束

【印度神童預言2022／第五波疫情／Omicron／新冠肺炎／強制檢測名單／確診者大廈名單／源頭不明個案】全球新冠肺炎疫情嚴峻，最近英國就錄得多宗兩款亞種混合的個案，當局命名為Omicron XE，而且根據目前數據推斷，其傳播速度比BA.2高大約一成。



另外，內地過去一日新增2999宗新冠病毒本土確診，及26318宗無症狀感染個案，當中上海佔大部份個案，有2573宗本土確診和25146宗無症狀感染。



控制疫情目前仍未見到曙光，究竟疫情何時好轉？2022年是福是禍？印度神童阿南德於2021年12月預言影片中提及2022年的情況，指直至2022年4月、5月是非常關鍵時期，並可能會出現5大災難。



除了災難，印度神童阿南德形容Omicron是「好兆頭」，預言新冠疫情將於2023年5月後結束。經濟股市方面，阿南德說經濟會在接下來6個月受到巨大影響，需要很長時間才能恢復，加密貨幣會處於非常陰暗日子，並提議了3類投資避險。



疫情加上最近天災不斷，例如龍捲風吹襲美國致多人死亡，以及印尼7級以上強地震等，阿南德認為是「警告」。（影片截圖）

Omicron出現是好兆頭？預言疫情2023年5月後結束

新冠肺炎疫情方面，印度神童阿南德表示，2021年12月第二周開始會看到更大浪潮，新冠疫情快速發展，不久將來還可能會出現幾波疫情，對歐洲、美國等地區影響深遠，封城等措施亦會出現。

至於近日引起全球憂慮的Omicron，阿南德卻認為是疫情大流行結束的開始。他形容，Omicron是醫治未來新冠病毒的「苦藥（bitter medicine）」，並預言疫情將在大約1年多後，即到2023年5月之後結束。

阿南德亦列出Omicron疫情4個關鍵變化時間點：

第一階段：2021年12月到2022年2月

阿南德表示，2021年12月到2022年2月Omicron新冠肺炎疫情會迅速蔓延，並會有一些新問題。

第二階段：2022年3月到2022年4月

阿南德指出，2022年3月到2022年4月疫情會加劇並造成很多傷害，例如死亡、住院治療等，經濟亦會有很多問題。

第三階段：2022年5月後

阿南德說，2022年5月後可能會看到經濟緩慢復蘇，但強調這並非結束的時間。

第四階段：2023年4月後

阿南德稱，2023年4月可能還會有其他變種，但毋須太擔心，因為新冠肺炎的影響將迅速減少，情況開始復蘇。

近日引起全球憂慮的Omicron，阿南德卻認為是疫情大流行結束的開始。（影片截圖）

2022年或爆5大災難

印度神童阿南德於預言短片指出，2021年12月14日至2022年4月是極重要時期。他解釋，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，印度星盤）在2021年12月14日形成，必須小心謹慎，12月14日至2022年4月或影響全球多個國家經濟，以及有強降雨、地震等天氣天災等。

阿南德特別提到印度南部喀拉拉邦（Kerala）的穆拉佩里亞爾（Mullaperiyar）水壩，稱2022年1月至4月的強降雨和地震，可能會令該水壩受損，更可能會在2030年至2035年間倒塌，影響數百萬民眾。

阿南德又提到，直至2022年5月在全球星相中有摩羯座和水瓶座之間的過渡，同時全球正有供應鏈、能源危機、新一波新冠肺炎疫情等，故他相信會有一個「共同而強大影響」衝擊所有人，並可能發生5大災難，包括貧困人口受饑荒打擊、洪水為患、自然災害到來、全球能源危機，以及供應鏈危機。

印度神童之前預言點名美國會受影響，全球爆多項危機，並提出5招解決方法▼▼▼

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解決危機5大方法

面對即將到來的危機，阿南德認為應建立好自己的備用或替代能源；可以投資黃金和白銀，加密貨幣則只能長線投資；自己種食物、購買有機農地，亦不應擠在狹小空間裏；要順應自然，照顧好大自然提供給人類的東西；以及需要對神有信心。

阿南德強調，他不是為了散布恐懼，而是占星師職責警示人們，為接下來要發生的事情做好準備。

經濟受衝擊 建議3類投資避險



印度神童阿南德（Abhigya Anand）在最新預言影片指出，距離2020年12月19日至12月27日左右發生的星相大合相不足一年，又經歷580年來最長月食，更進入了這次「卡拉薩爾帕瑜伽」罕見天象，天王星、海王星和冥王星都在其內，明言經濟肯定會在接下來的6個月內受到很大影響，特別是在2022年3月到4月間。

阿南德表示，在「卡拉薩爾帕瑜伽」期間，政府對人民的控制急劇增加，例如對貨幣的監管會大幅增加，加密貨幣市場會處於非常陰暗日子。

阿南德表示，在「卡拉薩爾帕瑜伽」期間，政府對人民的控制急劇增加，例如對貨幣的監管會大幅增加，加密貨幣市場會處於非常陰暗日子。（資料圖片）

不過毋須過份擔心，事關阿南德亦提出了2022年投資建議，包括黃金、白銀和農業用地。他解釋，2022年是木星年，會在金銀領域中發生數字革命，加密貨幣則只能長線投資；至於農業用地，阿南德強調並非從貨幣角度看，而是從自我可持續發展角度看。

印度神童預言亦受質疑



不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。