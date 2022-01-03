殯儀公司收屍1個月忘火化　七旬爸遺體腐爛留停屍體　家人極憤怒

家人病重離世，必定令其他家庭成員悲傷不已，若人生最後一程也未能好好走完，更是二次傷害。英國殯儀界近日發生離譜事件，1家火葬公司竟忘記處理七旬老翁的遺體，家屬等待1個月，打算取回骨灰時始揭發，惟當時老翁遺體已嚴重腐爛，令家屬震怒投訴。



英國七旬老翁彼得愛德華茲（左）離世後，家人委託的殯儀公司竟忘記安排火化，令其遺體被放於停屍間嚴重腐爛。（fb「Martine Barnhouse」圖片）

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根據英媒《鏡報》報道，居住在英國威爾士地區的女子巴恩豪斯（Martine Barnhouse），控訴當地1家名為Simplicity Cremations的殯儀服務公司對其離世父親「欠缺尊重」（lack of respect）。巴恩豪斯指，父親彼得愛德華茲（Peter Edwards）於去年11月18日因心臟病發於醫院離世，享年73歲。家人其後選擇殯儀服務公司Simplicity Cremations代為處理父親後事，並付了全額費用，她指職員曾承諾，父親的遺體會於11月23日被送往火化，經約4星期處理，骨灰最遲會於12月21日交付。

巴恩豪斯稱，父親的離世為家庭帶來沉重打擊，而其母親一直靠「聖誕節前能將丈夫的骨灰領回家」作為精神支撐。沒料12月21日，當巴恩豪斯致電殯儀公司，詢問領取骨灰的詳情時，職員竟表示「我不知道你父親在哪裏」，令她非常震驚，「我在電話裏歇斯底里，我簡直不敢相信」。

愛德華茲的離世為家庭帶來沉重打擊，沒料家人以為能夠取回骨灰時，才揭發殯儀公司犯下離譜錯誤。（fb「Martine Barnhouse」圖片）

職員翻查紀錄，只能確認愛德華茲的遺體仍未經該公司火化，惟他們仍然不知道遺體下落。巴恩豪斯及丈夫只好致電父親離世前留醫的醫院，才證實遺體仍在醫院停屍間，惟因停放時間太久，屍身已嚴重腐爛。醫院同時表示，愛德華茲離世後，殯儀公司一直沒有聯絡以跟進後事。

巴恩豪斯指，殯儀公司得知「遺忘」了父親後未有表現「絲毫的同理心」，一度指事件涉及付款過程的問題，建議她先與會計部門聯絡，弄清是否已繳付費用，令她氣得直斥：「這不是錢的問題！這是有關我父親的尊嚴，他竟然被我們所委託的公司遺忘了，這對任何人的父母和家人都極不尊重」。她續指，當她要求職員向其母親撰寫道歉信，並就事件「全面調查」時，職員亦直指「不會理會」。

事實曝光後，殯儀公司母公司發言人表示，真誠地為巴恩豪斯及其家人因火葬服務延遲而感到難受表示歉意，承諾將會全額退款及安排旗下另一公司跟進，集團亦會徹底調查事件，「我們知道這還不足以彌補未能帶愛德華茲先生的骨灰回家度過聖誕節的痛苦，但我們正與巴恩豪斯女士接觸，以提供一切需要的協助」。

（鏡報）