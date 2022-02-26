今增17063宗確診｜互動地圖睇高危食肆、商場、大廈足迹

【Omicron／新冠肺炎／強制檢測名單／確診者大廈名單／晚市禁堂食／源頭不明個案】新冠肺炎疫情持續升溫，本港今日（2月26日）新增17063宗確診。港府製作了官方香港疫情地圖，整合確診者曾到訪大廈、食肆、學校、商場、交通工具，以及須強制檢測地方名單等資料，讓巿民快看看自己是否曾經前往，或者避免前往有關地點。



1. 強制檢測地點

2月15日初步陽性個案至少5,400宗，增廿多個地點需要強制檢測，涉及確診或初部確診個案到訪之處。

2. 最新確診者居所

當局不再公布個別患者住所位置，而是整合為近期個案過往兩周曾逗留地點，一共有2,400多個住宅地點，遍佈全港多區，續以深水埗、元朗、沙田最多。

3. 家居檢疫大廈

港府製作了官方香港疫情地圖，整合確診者曾到訪大廈、食肆、學校、商場、交通工具，以及須強制檢測地方名單等資料。（「2019冠狀病毒病 – 香港最新情況」互動地圖）

要知道哪些大廈、食肆、學校、商場及交通工具曾有確診者到訪，或自己曾前往、所在地方是否需要強制檢測，其實可以瀏覽港府製作的「2019冠狀病毒病 – 香港最新情況」互動地圖，使用方法如下：

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衛生署「2019冠狀病毒病 – 香港最新情況」互動地圖：網址請按此

該地圖會定時更新，大家亦要時刻注意防疫！

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