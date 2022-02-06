消息指今增約340宗確診｜互動地圖即睇高危食肆、商場、大廈足迹

【Omicron／新冠肺炎／強制檢測名單／確診者大廈名單／晚市禁堂食／源頭不明個案】新冠肺炎疫情持續升溫，消息指本港今日（2月6日）新增約340宗新冠肺炎確診，是連續2日超過300宗。港府製作了官方香港疫情地圖，整合確診者曾到訪大廈、食肆、學校、商場、交通工具，以及須強制檢測地方名單等資料，讓巿民快看看自己是否曾經前往，或者避免前往有關地點。
要知道哪些大廈、食肆、學校、商場及交通工具曾有確診者到訪，或自己曾前往、所在地方是否需要強制檢測，其實可以瀏覽港府製作的「2019冠狀病毒病 – 香港最新情況」互動地圖，使用方法如下：
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衛生署「2019冠狀病毒病 – 香港最新情況」互動地圖：網址請按此
該地圖會定時更新，大家亦要時刻注意防疫！
強制檢測名單｜多62處所須強檢！增約200宗初步確診｜附限期須知連續兩日破300今增約340確診 Omicron感染20症狀！呢2部位痛小心Omicron可當感冒？研究揭死亡率高流感咁多！6後遺症隨時影響工作晚市禁堂食｜印度神童又中！Omicron襲港 預言疫情到這年才結束印度神童又中｜內地增223宗確診、西安封城！預言疫情這年才結束衛生防護中心倡戴2個口罩｜消委會測試30款口罩 呢10款獲滿分洗手液比併｜消委會測試35款洗手液 呢8款滿分 邊款殺菌最好？搓手液比併｜消委會15款邊款消毒殺菌最好？正確使用Tips加強效用消毒酒精消委會比併｜七成半酒精濃度不足聲稱 6款含有毒甲醇！
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