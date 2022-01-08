增設13流動採樣站！最新檢測中心、疫苗接種中心名單、開放時間

【社區檢測中心／社區疫苗接種中心／收費／強制檢測名單／晚市禁堂食／Omicron／香港疫情】Omicron襲港疫情升溫，多個商場、食肆、大廈須強制檢測，而政府宣布將於2月24日擴大「疫苗氣泡」範圍，進入食肆、學校等18類處所，市民須接種至少一劑疫苗。

而政府公布，本月21日起增加兩間社區疫苗接種中心，今日（1月8日）亦會在13個地點增設或重開流動採樣站。

究竟目前可到哪些社區檢測中心接受檢測？流動採樣站在哪？收費如何？疫苗接種中心餘下哪幾間可以打針？以下一一話你知。



目前共有19間社區檢測中心開放：

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19間社區檢測中心開放時間為上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。如使用自費檢測服務，收費上限240元，按檢測承辦商安排方式付款。

檢測須帶備身份證明文件正本及確認預約短訊；如檢測結果用於出行，須帶備前往目的地需要的證件（如回鄉證、護照或其他旅行證件）。

各區流動採樣站（截至1月5日）：

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而政府今日（1月8日）亦會在13個地點增設或重開流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務：



金鐘添馬公園（服務至一月十二日）

柴灣邨灣畔樓

鴨脷洲漁安苑

九龍塘又一城

石硤尾街停車處

油麻地鴉打街臨時遊樂場（服務至一月十四日）

馬鞍山錦豐苑

馬鞍山雅典居

將軍澳安寧花園

屯門翠寧花園

屯門嘉悅半島

愉景灣蘅峯曦欣閣

愉景灣消防局側空地

流動採樣站服務時間或服務對象如有變動，以現場公布為準。須攜帶有效香港身份證、香港出生證明書或其他有效身分證明文件（不論香港居民和非香港居民）。

港府認可本地醫療檢測機構名單：

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醫管局普通科門診診所樣本收集包派發點及樣本收集點：

港鐵樣本收集包派發機位置：

港鐵樣本收集包派發機位置

社區疫苗接種中心及流動疫苗接種站服務時間表



政府已於元旦（2022年1月1日）起擴大疫苗接種計劃，包括為所有已接種兩劑復必泰疫苗滿6個月的合資格人士接種第三劑疫苗、為新冠康復人士接種第二劑疫苗，以及為12至17歲青少年接種第二劑復必泰疫苗。

如需要接種疫苗，目前仍有10間社區疫苗接種中心開放，亦設有流動疫苗接種站，名單、服務時間如下：

10間社區疫苗接種中心名單：

流動疫苗接種站服務時間表：

而政府公布，本月21日起增加兩間社區疫苗接種中心，包括教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館，本月18日上午9時起開放預約。另外，社區疫苗接種中心預約系統，將開放多1個星期預約名額。

