強制檢測｜社區檢測中心、流動採樣站、檢測包派發位置、開放時間

【社區檢測中心／社區疫苗接種中心／快速檢測包派發地點／流動採樣站／收費／強制檢測名單／Omicron／香港疫情】Omicron及Delta襲港疫情反覆，目前共有19間社區檢測中心供市民檢測，另在多區設有流動採樣站。究竟目前可到哪些社區檢測中心接受檢測？流動採樣站在哪？收費如何？以下一一話你知。
先看本港最新確診數字：
社區檢測中心及流動採樣站服務時間表
各區流動採樣站（截至3月23日）：
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流動採樣站服務時間或服務對象如有變動，以現場公布為準。須攜帶有效香港身份證、香港出生證明書或其他有效身分證明文件（不論香港居民和非香港居民）。
目前共有19間社區檢測中心開放：
19間社區檢測中心開放時間為上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。如使用自費檢測服務，收費上限240元，按檢測承辦商安排方式付款。
檢測須帶備身份證明文件正本及確認預約短訊；如檢測結果用於出行，須帶備前往目的地需要的證件（如回鄉證、護照或其他旅行證件）。
港府認可本地醫療檢測機構名單：
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醫管局普通科門診診所樣本收集包派發點及樣本收集點：
港鐵樣本收集包派發機位置：
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