接種疫苗│5至11歲明起可打針！5類人不宜接種　疫苗副作用一覽

【新冠肺炎疫苗接種計劃Q&A／第3針副作用／科興／復星BioNTECH復必泰／社區疫苗接種中心／晚市禁堂食】Omicron襲港疫情嚴峻，政府宣布將於2月24日擴大「疫苗氣泡」範圍，進入食肆、學校等18類處所，市民須接種至少一劑疫苗，令打針人數急升。政府宣布，5至11歲兒童可由明日（1月21日）開始接種科興克爾來福疫苗，預約服務由上午8時開始；接種復必泰疫苗則由2月9日開始預約，2月16日開始接種。

衞生防護中心轄下聯合科學委員會建議，兒童若接種復必泰疫苗，只接種成人復必泰疫苗的三分一劑量，而5至11歲兒童，接種兩劑科興疫苗之間相隔28日，接種兩劑復必泰疫苗則要相隔至少12星期，並建議在大腿注射。

目前，全港有10間社區疫苗接種中心開放予市民接種疫苗，本月21日起則再增加兩間至12間，包括教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館，月底重開中山紀念公園及界限街體育館接種中心，即屆時會有14間社區疫苗接種中心開放予市民接種疫苗。

而已接種兩劑復必泰疫苗滿6個月的合資格人士，可接種第三劑疫苗，新冠康復人士可接種第二劑疫苗，以及12至17歲青少年接種第二劑復必泰疫苗。

究竟有哪些疫苗接種中心開放？接種第3針疫苗有什麼副作用要留意？保障基金保障範圍又包括哪些？以下一一話你知。



先看10間社區疫苗接種中心名單：

至於教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館，將於本月18日上午9時起開放預約。另外，月底會重開中山紀念公園及界限街體育館接種中心。

流動疫苗接種站服務時間表：

而政府另會在13個地點增設或重開流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務：



金鐘添馬公園（服務至一月十二日）

柴灣邨灣畔樓

鴨脷洲漁安苑

九龍塘又一城

石硤尾街停車處

油麻地鴉打街臨時遊樂場（服務至一月十四日）

馬鞍山錦豐苑

馬鞍山雅典居

將軍澳安寧花園

屯門翠寧花園

屯門嘉悅半島

愉景灣蘅峯曦欣閣

愉景灣消防局側空地

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗



考慮是否接種前，要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用。政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼

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3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼

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另外，雖然目前政府無再公布接種疫苗後送院個案詳情，但之前有詳細公布的743宗送院個案中，以元朗體育館疫苗接種中心送院個案最多；年齡最小只有17歲，並以2個副作用最常見。

