疫苗接種須知｜打第3針？復必泰、科興副作用一覽！5類人不宜打

【新冠肺炎疫苗接種計劃Q&A／第3針副作用／科興／復星BioNTECH復必泰／社區疫苗接種中心】Omicron襲港疫情嚴峻，政府宣布將於2月24日擴大「疫苗氣泡」範圍，進入食肆、學校等18類處所，市民須接種至少一劑疫苗，令打針人數急升。

目前，全港有10間社區疫苗接種中心開放予市民接種疫苗，而已接種兩劑復必泰疫苗滿6個月的合資格人士，可接種第三劑疫苗，新冠康復人士可接種第二劑疫苗，以及12至17歲青少年接種第二劑復必泰疫苗。

究竟有哪些疫苗接種中心開放？接種第3針疫苗有什麼副作用要留意？保障基金保障範圍又包括哪些？以下一一話你知。



先看10間社區疫苗接種中心名單：

流動疫苗接種站服務時間表：

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗



考慮是否接種前，要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用。政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼

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3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼

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另外，雖然目前政府無再公布接種疫苗後送院個案詳情，但之前有詳細公布的743宗送院個案中，以元朗體育館疫苗接種中心送院個案最多；年齡最小只有17歲，並以2個副作用最常見。

