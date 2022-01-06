晚市禁堂食｜的士業呻夜更玩完　司機索性退租遇車主反提免租惹議

第5波疫情襲港，新一輪防疫措施難免令各行各業陷入困境。的士司機facebook群組上有不少人發文，指晚市禁堂食勢將嚴重影響夜更收入，猶如再次進入冰河時期，有人決定乾脆退租車輛，竟獲打理人反建議免費租用車輛，不少人亦提及收到消息可以有車租優惠。



第5波疫情殺到，政府公布新一輪防疫措施包括晚市停堂食之後，的士司機都大呻再次迎來冰河時期。（資料圖片）

Omicron變種病毒侵襲香港，新一輪防疫措施中以晚市禁堂食對的士業界的生意影響最大，全因夜更司機們將失去晚市食客及夜遊人乘坐的士回家的生意。的士司機們得知晚市將被禁止至少14天之後，紛紛在facebook上發文指「夜更又收皮」，引來不少行家回覆，「啱啱好返啲，又返到冰河時期」、「冇堂食冇夜生活，做完收工客就收皮」、「想不到日子要挨返轉頭」、「減租都死」，更有人希望政府可以再次派錢支持業界。

另外有人發文表示，原本打算退租車輛，將車匙交還代理人，但對方反建議「星期五開始免租」，問大家有何意見。有的留言稱「係免租先講啦」、「真係免租咪當私家車用住先」，亦質疑帖文吹水成份居多，「無可能免租，唔係你吹就係打理人」，不過留言中有指「免租都唔奇，我早排都試過」，「幾日囉，太多人晾車，打理擺唔掂啲車，嗌免租叫我揸走」。相信免租屬實的人笑言，「代理人都幾醒目，起碼有人睇住架車，唔使自己搵位泊車」、「免租好過擺街抄$320嘅」、「都要搵人睇住架車嘅，司機可以免租遊車河，又唔使驚抄牌」。

同場加映：晚市禁堂食｜互動地圖即睇高危食肆、商場、強制檢測名單【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



晚市禁堂食｜互動地圖即睇高危食肆、商場、強制檢測名單

要知道哪些大廈、食肆、學校、商場及交通工具曾有確診者到訪，或自己曾前往、所在地方是否需要強制檢測，其實可以瀏覽港府製作的「2019冠狀病毒病 – 香港最新情況」互動地圖，使用方法如下：

+ 5

衛生署「2019冠狀病毒病 – 香港最新情況」互動地圖：網址請按此

該地圖會定時更新，大家亦要時刻注意防疫！