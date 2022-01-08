台女製玻璃曲奇　1個失誤成品激似安全套　網民笑爆：故意的？

製作食品每一個步驟都很重要，否則成品隨時出現災難效果。有台灣女生於討論區發文表示，日前在家自製玻璃曲奇，因糖漿煮得不夠濃稠，她拿起圓圈的曲奇時，中間的糖漿仍未凝固而向下流，形成透明長長袋子狀，外形如同安全套，失敗產品令一眾網民笑噴，甚至笑稱她其實是故意做出來。



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該名女生於Dcard討論區以「殘念」為題發文表示，日前在家自製玻璃曲奇，但因糖漿煮得不夠濃稠，曲奇「直接變保險套」，更說「拉起來的瞬間我定格了五秒」，幸好只是製作了幾塊，不至於毀掉更多曲奇。

從樓主上載的照片可見到，她製作的糖漿沒有加入色素，所以呈透明狀，她把圓圈的曲奇放牛油紙上再倒入糖漿，待糖漿凝固後就能整件拿起來。沒料到拿起時，糖漿中央仍黏在牛油紙上，拉起時形成長長的小袋子，色澤加上形狀驟眼看激似安全套，令她十分無奈。

帖文引來一眾網民留言笑說「不得不說那個光澤跟顏色真的有點像（安全套）」、「拿冷凝劑噴一下，保險套造型糖果就出現了」、「超像超好笑，小心不要拿去用」、「這個size（尺寸）有點厲害喔」、「這根本是故意照保險套的樣子做吧」、「想買保險套糖（送朋友一定很讚）」。

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