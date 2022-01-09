記帳驚見「一夜春宵費」　女事主百辭莫辯　卻忘了這帳目是指甚麼

許多人習慣刷存摺（打簿仔）確認自己的金錢流向，且各項交易都可另外增加備註說明，讓金流更加明確。日前，一名台灣網友請同居的另一半幫忙去刷存摺，卻被發現其中一條明細大辣辣的寫着「一夜春宵的費用」，而且還花了1910元台幣。原PO被質疑時竟百口莫辯，焦急地表示「我完了！完全忘記這是買甚麼！」，幸好貼文釣出了「賣家」現身說法，順利解開兩人誤會。



原PO在《爆怨2公社》發文表示，日前請另一半幫她去打簿仔，卻發現自己曾有一筆1910元台幣的「一夜春宵費用」，更被反問「這是甚麼鬼春宵？」，讓她相當尷尬。原PO擔心兩人因此產生誤會，便急忙澄清「我沒跟誰春宵啊」、「我會打這樣一定是故意要鬧認識的人啦！」，但始終想不起這筆交易從何而來。

（Facebook / @爆怨2公社）

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千頭萬緒想不透，最後只好發文求助，原PO在貼文寫道「我要抱怨自己金魚腦，完全忘記這是買甚麼！也忘記這筆錢是匯給誰！」，更呼喚收錢的「賣家」趕快現身為她解危，急呼「我是匯給誰啦！我真的忘記了啦！那個，如果收這筆費用的您有看到這篇文，請幫我澄清啊」。

貼文掀起熱議，沒想到「賣家」真的跳出來解危，原來1910元的「一夜春宵費」是之前原事主向友人買保養品的開銷，當時事主還開玩笑稱，「跟您一夜春宵真的很讚，可惜妳結婚了，我們不能繼續下去，過夜費我來出吧」，沒想到無心的玩笑竟引發一連串誤會。

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該名友人也回應，「看到這篇一開始還想留言笑死，但越看越眼熟，去翻對話才發現是轉給我，妳該慶幸我有想起來」。

曲折離奇的發展也逗樂不少網友，「對不起，我笑到歪頭」、「挖洞給自己跳嗎？」、「快笑死」，也有人開玩笑稱「好便宜的春宵哦！」、「怎麼可以一夜春宵過後就忘了呢」、「你忘了嗎？那天夜晚，彼此都很愉悅」、「看來是VIP會員價，真便宜」。

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