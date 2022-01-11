胞姊屢提輕生　台女不堪情緒勒索想事成　呂秋遠勸先冷靜再咁處理

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，網路上有種不負責任的傳言，叫做「真正要死的人，是不會告訴你的。」這種傳言，其實有相當程度的危險性，因為你並不知道，這個人當下究竟是不是正在向你發出求救訊號，畢竟有許多人，或許只是想開玩笑，或是賭氣，但最後就走上這條路。

我們先不要討論「加工自殺罪」的刑責，先來討論「用死亡當作情緒勒索工具的人，該怎麼回應」這件事。其實，確實有「某些人」會用這種方式勒索另一半、孩子、爸媽、親人等。他們不是真的想死，甚至可能只是知道你們很在意他，以這種方式肯定可以要到自己想要的東西，不論是精神、物質上的各種需求，都可以用這種方法達到墓地。

「你們都不在乎我，我死一死算了。」

「你要是現在不回家，我就死給你看。」

「你要是不給我錢，我活著也沒什麼意思了。」

這些族繁不及備載的方式，都會讓被勒索的人不堪其擾，主要還不是因為，當他這麼說，好像就得要按照他的方式來做，不然就是害他去死。重點還在於，他們是利用真正愛他、關心他的人，來拿到他們自己想要的東西。講難聽點，如果這個被勒索的人，根本不在意他，他真的走了，那又如何？況且，根據這些被勒索的人過去曾有的經驗，他們通常不會真的去死，可能意思一下割兩刀、甚至吃兩顆安眠藥，就說自己如何又如何可憐，活跳跳的出現在你面前，繼續控訴你有多麼不愛他、你有多麼的不在意他這個人之類的，讓你窮擔心一場，久而久之，你就會麻痺了，對不對？

台女不堪胞姊要脅自殺情緒勒索感崩潰。（《以家人之名》劇照）

可以不說話 但不該多說些什麼

可是，人生就是這個可是，你沒辦法判斷，就連精神科醫師，或許也沒辦法判斷，這個人當下對你提到的自殺想法，究竟是真是假，會不會假戲真做，沒有人可以判斷。那麼，如果他真的因為你說了什麼，所以做了什麼，即使作假，萬一弄假成真，你要懷著什麼樣的心情繼續你的人生？別忘了，很多人，非常多人，其實是懷著，「活著很累」的心情在過每一天，或許包括你自己，只是自殺的念頭，沒有在你身上出現過而已。但，沒出現不代表你比較堅強，他比較軟弱，只是那個時間點，他沒有走過去，就那個點，如此而已。

所以，我真的希望你別說什麼。你可以不說話、可以不滿足他的想法、可以轉身離去，但就是不該多說些什麼，特別是那些尖酸刻薄的話。當然，你可以請專業醫療人員或社工幫忙，而如果可以，我希望你這麼對她說：

「我記得以前的你，是很開心的人，直到可怕的情緒出現傷害了你。那時候，你可以過得很好，你也曾經辦到，讓自己很好。現在，我知道你很辛苦，我可能沒辦法多做些什麼，但是我希望你可以在絕望的時候，想想這世界上還有很多好看、好聽、好玩的事物等著你發現。雖然你現在暫時看不到、聽不到，要跟心裡的沮喪、憂鬱決鬥，但是，以後你可以接觸得到。每個人的時區都不一樣，你可以慢慢走、慢慢想，真的沒關係，不要急著要擺脫什麼情緒，就是學著跟它好好相處，不論有多慢，你一定可以看到那道光。」

講不出口沒關係，畢竟你累了，而且她有可能只是情緒勒索。面對這些勒索，你當然可以拒絕，但是不必然要反唇相譏。而且，我真心的希望，你可以偶爾陪她看看那道光，那道光，一直在。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）