食壽司籌號已過被拒補飛堂食　女子發難大鬧　店員冷靜應對獲大讚

政府宣布收緊社交措施，上周五（7日）起再次禁止晚市堂食，不少市民假日外出時也要計好時間，趕於晚上6時前用餐。網上瘋傳1條短片，可見1男1女食客打算光顧黃埔1間壽司店，女子聲稱因身體不適而錯過叫號，要求職員「補飛」時，卻獲告知籌號的叫號時間已過30分鐘，根據店方規定只可作廢。女子聞言即情緒激動，怒斥店方處理手法並不公道，認為店員未能協助解決問題，「我哋一早攞咗飛！我哋只不過過咗鐘咋嘛！」；而女店員則一直冷靜回應，高EQ表現獲網民大讚。



網上瘋傳短片，有食客疑因錯過壽司店叫號，發難怒斥店方處理手法不公，引來網民熱議。（fb影片截圖）

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片段凌晨起於社交平台瘋傳，起初可見涉事男女食客獲壽司店職員安排於門口旁邊等候，女子似乎稍有不滿，雙手抱胸並向身旁男子抱怨，其間又突間大聲喝令職員盡快處理：「幾時有人出嚟呀？要等幾耐呀？快啲啦！」不久後1名女店員向男女了解事件，女子提及自己的籌號已過要求「補飛」，但店員卻解釋指，女子手持的籌號已在30分鐘前叫號，按公司規定只能作廢未能候補，建議兩人重新排隊。

女子聞言大感不滿，認為她手持預約籌號，即使需要候補，理應可比在場沒有預約的食客較早入座，又指她遲到是由於身體不適，屬不可控制的情況，「咁我唔舒服有咩辦法啫？」。女子又質疑，她從食店手機應用程式看到的叫號情況與實際有出入，要求店員提供證明籌號已過30分鐘的確實證據，「你哋話30分鐘我話未夠呀，你哋講咋嘛，我就要信㗎嗱？」。

女店員解釋，店方電腦未能顯示已過時的籌號及叫號時間等資料，但按當時候補籌號375號的時間，推算女子手持的358號已過時超過30分鐘，只能無奈表示未能安排男女入座，同時提出可提供客戶服務部門的聯絡卡片。不過女子並不滿意答覆，大聲直斥「而家係你哋單方面話過咗30分鐘呀，我哋都可以話唔係㗎，喂唔係你哋講就係㗎嘛」、「你畀卡片我冇用㗎，你唔好再hea（敷衍）我啦，而家你哋要即刻解決，唔係畀張卡片我」。

片中可見，男子似乎曾示意息事寧人，遭女子「批踭」拒絕，並強調事件牽涉原則，遂繼續「據理力爭」，要求店方交代處理手法，同時大罵該壽司店每間分店的規矩也有出入，令食客難以跟隨，「我哋係咪應該快過walk in嗰啲人呀，我哋一早攞咗飛！我哋只不過過咗鐘咋嘛！你而家連一個合理解釋都畀唔到我呀，仲喺度講！」、「而家唔係食一餐飯嘅問題，呢個係唔公道嘅問題，呢個係原則問題呀嘛！」。

女子要求店方交代處理手法，同時大罵該壽司店每間分店的規矩也有出入，令食客難以跟隨。（fb影片截圖）

無論女子如何大罵，女店員一直保持冷靜語氣及態度，表明難以安排候補座位，建議兩人重新排隊。女子非常憤怒，大聲讀出店員名字後離開，暗示將會投訴。她離開餐廳後又再次停下，於商場範圍大聲指罵：「完全唔合理呀嘛！唔係食唔食嘅問題，你數據又畀唔到我！」有在場等候的食客見男女離開則歡呼稱「好嘢好嘢！走咗走咗！」。

影片自上載後即獲瘋傳，不少人批評涉事女子無理取鬧，「原則就係你遲到囉，呢啲人同佢講道理係無用，因為她自己都無道理講到出嚟」、「既然唔舒服就唔好食壽司喇，生冷嘢會加重病情」、「咁大個人發爛就以為人地會驚你咩，自己肉酸咋」、「呢間壽司店按足公司規條做嘢，如果咁緊張想食就唔好走開企定定等叫號碼就係，又或者攞多兩張飛就萬無一失啦，何需難為前線員工呢」。

亦有網民大讚店員表現專業，一直保持冷靜應對，「個店員真係好好耐性要畀個讚佢，畀着係我咁畀人鬧法一定爆咗」、「辛苦前線員工，今時今日咁嘅服務態度已經好足夠，希望多啲公司有明確指引前線員工遇上西客唔使畀面，絕對唔會影響公司形象，香港人係明事理」。

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