貨車停路邊落尾板　婆婆突攝位捐過去　網民：拍落嚟真係會死人

馬路如虎口，無論是行人或司機都應多加留意路面環境。有網民日前在facebook分享影片，看到1輛貨車在路邊打算下貨，惟其間有巴士落客，數人從貨車後方經過，其中1名婆婆更在尾板下放時彎腰「攝位」經過，讓片主和一眾網民直呼非常危險，「睇見個心都離一離」、「爭啲直接中頭獎」，甚至有人提到如果尾板高速落下「拍落嚟，真係會死人」。



1輛貨車路邊停車放尾板，有婆婆從下降中的尾板下方走過，被網民批評太危險。（facebook群組「馬路的事討論區」短片截圖）

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片主於facebook群組「馬路的事討論區」分享影片，顯示1輛貨車停泊在路邊，疑似司機站在行人路一邊，並控制尾板下降。不過，此時1輛巴士在旁落客，數人下車後從貨車後方走回行人路，其中1名婆婆甚至看到正在下降的尾板後，仍然從尾板下方彎腰經過。

片主目擊事發過程，直言被婆婆的舉動嚇倒，「阿姐喺尾板下面捐過去，因為有啲尾板會好快咁拍落嚟，咁就…」。不少網民亦表示看得「一額汗」，認為香港人危機意識太低，「第一個就話唔知啫，後面嘅見住都要咁行」、「如果係舊款嗰啲鐵板，一落個嘢瞓晒喺地啦」、「危險意識真係好低，唔知自己同鬼門關咁近」、「我見過幾次無啦啦死塊板拍落嚟，真係會死人」。

然而，部份網民指出貨車司機同樣有錯，「落貨落正巴士站，害人」、「行人有咩問題？落車行返行人路，兜過死車上返行人路，鬼知架貨車想點？」、「撳尾板條友又唔望下有無腳，阿婆見塊板落又當佢無料到」。

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