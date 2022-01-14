嫌女友冷淡　港男扮有曖昧對象求關注　2部手機自問自答下場超慘

情侶間再的恩愛程度免不了有高低起伏，1名40多歲港男眼見女友的態度日趨冷淡，為了引起女友在意，竟以另1部手機自設分身，扮與女同事有曖昧交流，假裝有第三者出現，沒料女方因此大發雷霆，事件一發不可收拾。港男最終只好坦白告知內情，但女友狠批他太多疑，拒絕與他聯絡。港男見「戰術」失敗，不想就此放棄這段感情，只好求教網民該如何挽回女友的心。



40多歲港男為了引起女友的關注，竟自編自導自演有第三者，結果弄巧反拙。（《紀念日》劇照）

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該名港男在香港討論區發文，表示最近發覺女友對他態度日趨冷淡，便用另1部手機設WhatsApp賬戶，假扮成有女同事挑逗他，又刻意在約會時假裝收到「女同事」的來電，但一切都只是他自導自演。早前除夕，樓主發現女友背着他出街玩，他拿出與「女同事」的對話截圖，表示當日有人想邀約他，但他自己考慮到女方的感受，故除夕當天沒有赴約。

樓主其後再次故意在女友面前「露餡」，讓對方看到與「女同事」的訊息，假裝被邀約吃晚飯。不過，女友當下反應非常大，要求看樓主的電話，並大發雷霆，批評樓主經常找「女同事」訴苦，是想找後備女友，2人不歡而散。女方對有第三者一事深信不疑，樓主最後只好坦白是自己策劃有「女同事」的內情，女方聽後更加生氣，甚至形容樓主「搵交嗌」，直斥他生性多疑，認為情侶之間應該坦誠相對、簡簡單單。

港男向女友坦白，女方聽後更加生氣，並拒絕聯絡，雙方陷入冷戰。（《紀念日》劇照）

樓主在文中慨嘆說，雙方目前已陷入冷戰，他不希望一些不理智的說話而破壞這段感情，「我都40多歲了，還要去做這些幼稚的行為」，因此不停向女友道歉認錯，但一直未獲原諒。樓主向網民求教，不知道可如何補救才能挽回女友的心。

帖文一出便引來網民討論，不少人批評樓主的舉動太過份，也沒有設身處地考慮女友的感受，「有時你愈想捉得緊，反而會令對方反感」、「你都40幾歲人，做埋咁多小動作真係令人好唔舒服，其實咁只會令人對你慢慢疏離」，認為勉強沒有好結果，倒不如直接分手，但也有人建議樓主放鬆一點，不要給女方太大壓力，可能還有一線生機，「拉返遠啲，抽離啲，當普通朋友咁先，畀返個空間大家」。

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