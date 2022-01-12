ViuTv女團今出道｜網傳女團8成員名單　網民：輕鬆打爆mirror！

【ViuTV女團名單／全民造星IV／COLLAR／Marf／Gao／Day】ViuTV 《全民造星IV》首個女團將於今晚（1月12日）6時30分出爐。正當人人競猜誰人入選之際，網上日前流出聲稱是女團成員的8人名單，有網民看後直指「睇嚟隊女團應會輕鬆打爆mirror」。
ViuTV日前於Facebook上載女團成軍預告，指今晚6時30分「耀眼新星即將劃破星空，邀請您一同迎接這一道亮麗光芒」，又在IG上載多段短片，展示多名女團成員的身體特徵，引來網民競猜。
你又是否估到這些身體特徵是誰的呢？▼▼▼
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雖然女團成員名單今晚6時半才正式公布，但網上流傳近日流出聲稱是女團成員的8人名單，除了鐵定入選的《全民造星IV》三甲Marf（邱彥筒）、亞軍阿Gao（沈貞巧）及季軍Day（許軼），還包括蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖、蘇芷晴（So Ching）及王家晴（Candy）。
有網民看後直指「睇嚟隊女團應會輕鬆打爆mirror，花姐準備搵過份工啦」、「芯駖好正喎」、「Day世一」、「我要yoyo同alice」，亦有網民認為名單無驚喜，「No surprise」。
不過，這份名單未經證實，實際女團成員名單有待ViuTv今晚公布。
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另外，早前ViuTV註冊了新商標「COLLAR」並開設IG帳戶「weare.collar」，未知是否為女團團名鋪路。
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