曾錯過見公公最後一面　母欲辭職回鄉探婆婆　父怒斥不顧家掀罵戰

農曆新年假日將至，但港人北上免檢疫通關無期，壞了不少人回鄉度歲的計劃。有網民近日發文訴苦，表示母親最近突然提出想辭職回一趟內地，稱由於去年已錯過見公公最後一面的機會，現在希望回去探望婆婆，但樓主的父親聽後卻大罵媽媽不顧家，父母關係因而鬧得很僵，讓樓主不知如何是好。



樓主發文指母親打算在農曆新年辭職回鄉探親，父親聽後大怒，指責她不顧家。（《香港愛情故事》劇照）

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樓主在香港討論區以「阿媽話要辭工返大陸過年，同老豆炒大鑊」為題發文，稱母親日前突然表示想在農曆新年辭職，以便回內地鄉下一趟，父親大嚇一跳並問其原因，母親坦言因為公公在去年11月離世，她趕不及回去看最後一面，加上已經很長時間沒有回鄉，非常掛念婆婆，故想找機會回去探望。

因媽媽提出想辭職回郷，父母因而吵大架，讓樓主陷入兩難局面，趕忙在討論區發文求救。（《香港愛情故事》劇照）

樓主支持母親的決定，但父親聽後卻怒罵她不顧家，指「冇啦啦仲咩要返去？走咗邊個煮飯過我食？」，母親亦隨即大發雷霆，大力拍枱說：「以後我唔會煮飯㗎啦！你自己食自己啦！」，樓主作為中間人，眼看父母因回鄉一事鬧翻，只好求教何讓2人重修舊好。

不少網民在帖文留言，稱理解樓主母親的心情，並批評父親不顧親情，「外嫁咁辛苦，何況妳公公冇咗，得婆婆一個過年，擔心想去睇下都幾正常，妳可以去勸下阿爸，叫佢將心比己啦」、「人哋見阿媽，老公話怕無飯食，一個講親情一個自私」。惟亦有部份網民建議樓主向母親遊說，「諗真啲，上去隨時唔止困28日，一去冇回期」。

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