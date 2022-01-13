袁國勇兩個口罩論掀熱議　女子戴足4個口罩防疫　網民：點唞氣？

變種病毒Omicron在社區迅速蔓延，政府專家顧問袁國勇昨（12日）建議戴2個口罩，增強過濾能力。市民反應迅速，社交平台午後流傳1名照片，指有女子響應呼應，佩戴了至少4個外科口罩乘搭巴士，讓網民驚呼「對耳仔唔痛㗎？」、「點抖氣？」。



網上流傳照片，看到有巴士女乘客佩戴至少4個外科口罩，引來網民熱議。（fb群組「D18 - 南區友」圖片）

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本港爆發第5波疫情，袁國勇昨指Omicron空氣傳播能力強，建議市民「戴2個外科口罩，增加保護力及過濾能力」。他晚上澄清指，戴2個外科口罩「未必夠貼服」，建議市民可以配戴1個外科口罩，然後在外加戴多1個布口罩，確保外科口罩貼緊面部，從而提升保護力。袁國勇今早再於電台節目補充，並非建議人人都戴2個口罩，如果是長期病患、不能打疫苗、在機場或密封地方工作的人，才考慮戴2個口罩。

據網上流傳的照片，相中1名女子在巴士上佩戴至少4個外科口罩，希望達至最強的防疫效果。惟大批網民看後哭笑不得，紛紛驚歎該名女子的心肺功能，笑言「個口吸塵機嚟？點抖氣？」、「阿婆練緊心肺內功？」、「不如成盒戴上去」、「對耳仔箍到就斷」、「好彩我今朝又買咗4盒，夠我用4日了」。

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