大媽疑呃入樽機賺回贈被斷正　瘋狂將膠樽伸出伸入　網民嘲辛苦錢

環保署去年初在全港多個地點設置「入樽機」，讓市民將使用完的膠樽放進機器回收，每個可獲回贈1毫子。惟一段影片近日在社交平台流傳，顯示1名中年婦人在入樽機前，將同一個膠樽伸出伸入，同時投入其他塑膠物件，不少網民都質疑她用同一個膠樽暪騙入樽機系統，以賺得更多回贈。



中年婦人站在商場入樽機前，右手拿着1個膠樽，並將它放在投入膠樽的位置，不停伸出伸入。（影片截圖）

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有網民昨日（13日）將影片上傳至facebook群組分享，從片段可見，1名穿粉紅色外套的中年婦人站在商場入樽機前，右手拿着1個膠樽，並將它放在投入膠樽的位置，不停伸出伸入，似乎是在掃描樽上的標籤條碼，讓入樽機系統識別是否可回收膠樽。同時婦人則從環保袋中拿出另一個塑膠物體，並投進入樽機內。

影片引起網民嘩然，質疑大媽欺騙系統以賺取回贈，「呃錢，1個膠 1毫子，佢放啲垃圾入去扮膠樽」，批評這樣做只會弄壞機器，「呢啲咪成日攪壞架機，攪到其他人冇得用嘅自私精」；有人就揶揄大媽賺取的是「辛苦錢」，「估唔到要為個幾蚊咁chok bug」、「好勵志，買樓一炮過只靠一個樽」、「堅環保喎」；不過有網民就認為拍片者應上前了解事件或作出勸喻，而非只顧拍片，「拍還拍，你有冇出聲勸喻？」。

環保署於去年1月起，於人流較為合適的公眾地方或政府設施等地點，分階段設置共60部入樽機，透過電子支付平台提供即時回贈，每個塑膠飲料容器為1毫子，市民可就每一張持有的八達通或每一個持有的支付寶（香港）帳戶，每天最多可交回30個塑膠飲料容器，並領取有關回贈。

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