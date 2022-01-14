被送竹篙灣強制隔離檢疫　老細逼放無薪假或辭職　打工仔問點做好

本港第五波新冠疫情爆發，大批隔離人士需入住竹篙灣檢疫中心，對於「手停口停」的打工仔來說確實無奈。有網民在facebook訴苦，指早前被送往竹篙灣檢疫中心隔離14天，因年假早已用盡，上司要求放無薪假或辭職，令他非常無奈，遂求問網民公司這樣做是否合法。



有網民在facebook訴苦，指早前被送往竹篙灣檢疫中心隔離14天，因年假早已用盡，上司要求放無薪假或辭職，令他非常無奈。（資料圖片）

該網民日前投稿至facebook專頁「奴工處」，詢問網民「有冇人曾經被人強制去竹篙灣隔離而冇咗份工？」，他指早前被送往竹篙灣檢疫中心隔離14天，因而未能上班，由於自己的年假早已用盡，遂主動提出可以遠距離工作，惟「我個位WFH做唔到幾多嘢，而且WIFI好差」，老闆因而要求放無薪假或辭職。樓主不禁問這是否合法，「我都係被動嗰個，我都唔想入營」。

帖文引起網上熱議，不少網民都批評樓主老闆毫無同理心，「你都係配合政府先去咗返唔到工啫」、「既然被隔離係一件被動嘅事，僱主就應該要體恤」；有人就指出隔離令如同病假，公司最多都只可以當病假處理；有網民就建議樓主直接向勞工處投訴，「用僅餘WIFI問下勞工處啦，為大眾你都要博一博」。

根據勞工處就「2019 冠狀病毒病有關僱主和僱員在《僱傭條例》下的責任及權利」指引列出，如衞生署安排在指定檢疫中心進行檢疫的人士，在檢疫期完成後，有關人士離開時會獲衞生署發出入住檢疫中心的相關證明文件，文件內載有接受檢疫的日期和是否有感染情況等，亦會因應受檢疫人士的要求，提供病假證明書。僱員如符合已累積足夠的有薪病假日數，可領取《僱傭條例》下的疾病津貼。

勞工處亦鼓勵僱主體恤和諒解有關僱員的情況，作出彈性處理，包括讓有關僱員放取有薪假期，或在可行情況下容許僱員在辦公室以外地點工作。

至於僱主要求被隔離檢疫僱員放無薪假或辭職會否違法，勞工處暫未回覆查詢。

沙田前區議員陳運通早前曾分享在竹篙灣檢疫中心隔離的經驗，列出9大Q&A及8大必帶物品，希望讓網民作為提醒：



+ 3

竹篙灣隔離營丨區議員住港版火神山 分享9大Q&A 入營必帶8物品