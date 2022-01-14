禁晚市堂食延至年初三！網民意見兩極　諷新年「見唔到孫仔」

【禁晚市堂食／防疫／Omicron／農曆新年】Omicron肆虐下香港疫情反彈，本地確診個案仍未能「斷尾」，特首林鄭月娥宣布，禁晚市堂食及關閉表列處所等措施延長14天，即直至農曆年初三。林鄭月娥表示，明白延長措施令好多人失望，直言「溫馨愉快農曆新年，今年恐怕做不到了」。

消息一出即引來網民熱議，有網民贊同防疫重要，認為延長措施是意料之內。亦有網民批評做法，感嘆「打咗針都冇得食」，又以政府宣傳廣告內容諷刺，「見唔到孫仔囉」。



消息指政府將於今午（1月14日）公布禁晚市堂食及關閉表列處所等措施延長14天，即直至農曆年初三。（資料圖片）

特首林鄭月娥公布第五輪防疫抗疫基金詳情，同時公布延長禁晚市堂食及關閉表列處所等防疫措施14天，即直至年初三。

本港最新確診數字：

消息傳出後，有網民贊同防疫最重要，稱延長措施是意料之內，「正常，再多14天都搞不掂」。亦有網民不滿政府延長措施，批評「14日又14日」、「年初四啟業？」「世界末日啦！」、「年關先來攪鑊咁嘅嘢」、「做食肆真慘，最旺嘅時間無生意做」、「病菌夜晚先出沒？只禁晚市無咩意義，一係就全日禁堂食1個月，唔好好似唧牙膏咁！」、「感謝免檢政策」、「今年新年被變得非常冷清」。

也有網民以政府接種疫苗宣傳片對白諷刺表達不滿，「見唔到孫仔囉」、「而家過咗500萬人打針，都係要閂晒佢，咁打針嚟做乜？」