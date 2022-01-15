平治男疑違泊倒塞巴士站　唔戴罩爆粗大罵拒駛走　網民：一夜成名

「站長大晒呀？」1段影片在網上流傳，顯示有名男子將1部黑色平治私家車違泊在長沙灣蘇屋巴士總站，阻塞道路致多部巴士未能埋站。當時站長要求他駛離被拒，男子更下車以粗口怒罵，站長最終決定報警處理。片段引起網上熱議，不少網民都批評司機「違泊仲聲大夾惡」，又指他不戴口罩亂噴口水，「驚佢播毒喎」。



有名男子將1部私家車違泊在長沙灣蘇屋巴士總站，阻致多部巴士未能埋站。當時站長要求他駛離被拒，男子更下車以粗口怒罵。（影片截圖）

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有網民在facebook群組「香港突發事故報料區」上載相關影片，指昨日（14日）晚上9時，1名男子於巴士路線112的蘇屋邨臨時巴士總站，違泊1部黑色平治私家車，導致多部巴士未能埋站倒塞整條道路，「後面啲車塞死晒」。站長上前勸喻男子將座駕駛走，惟平治男拒絕，並不戴口罩下車以粗口怒罵站長。

從片段可見，當時有至少3部112號巴士未能埋站，停在路中心，該名沒戴口罩的四眼平治司機不斷哄近鏡拍片者，並粗口橫飛，大喊「你而家刑毀呀！影我！」、「站長大X晒呀？」。

片段一出即引起網上熱議及轉發，網民都批評男子無恥，「違泊俾人影住仲可以聲大夾惡 」、「佢又有特權？」、「咁爛口，有冇家教？」、「一夜成名靠今次」；有人就指出除了違泊，不戴口罩亦可以被檢控，「唔戴口罩罰5000，再加違泊320」；有網民就指此情況最好還是報警處理，不需要爭拗，「呢啲報警，輕鬆，唔使動用心臟」、「搵多兩架巴士閘住佢，睇佢出唔出聲」。

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