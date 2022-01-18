香港疫情Delta｜恐現動物傳人個案　專家列寵物9個感染症狀要留神

【Delta／寵物／貓／狗／症狀/徵狀】本港新冠肺炎疫情仍然反覆，有銅鑼灣寵物店女職員確診感染變種新冠病毒Delta，特首林鄭月娥今早（1月18日）出席行政會議前亦提到該個案，指由於可能與動物有關，相關部門稍後會交代詳情。而消息指出，銅鑼灣寵物店多個倉鼠樣本驗出病毒，不排除動物傳人。
過往不時傳出動物感染新冠肺炎病毒個案，美國疾病控制及預防中心（CDC）列出寵物感染新冠肺炎病毒9大症狀，如果你的寵物有這些症狀就要留神了。
根據美國疾病控制及預防中心（CDC），感染新冠肺炎病毒的寵物，可能有以下9個症狀：
1）發燒
2）咳嗽
3）呼吸困難或氣促
4）嗜睡（異常缺乏活力或遲鈍）
5）打噴嚏
6）流鼻涕
7）眼睛分泌物
8）嘔吐
9）腹瀉
美國疾病控制及預防中心指出，感染新冠肺炎病毒的寵物，大多數只是病情輕微並完全康復，重病個案極為罕見。
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