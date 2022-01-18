Delta｜倉鼠樣本初步陽性　恐爆動物傳人　寵物9個感染症狀要留神

【Delta／寵物／貓／狗／倉鼠／症狀／徵狀】本港新冠肺炎疫情仍然反覆，銅鑼灣寵物店Little Boss女職員確診感染變種新冠病毒Delta，政府指出，寵物店倉鼠樣本呈初步陽性，亦不排除動物傳人，引起關注。

過往不時傳出動物感染新冠肺炎病毒個案，美國疾病控制及預防中心（CDC）列出寵物感染新冠肺炎病毒9大症狀，如果你的寵物有這些症狀就要留神了。



消息稱，Little Boss銅鑼灣店倉鼠樣本驗出Delta病毒。（張浩維攝）

根據美國疾病控制及預防中心（CDC），感染新冠肺炎病毒的寵物，可能有以下9個症狀：

1）發燒

2）咳嗽

3）呼吸困難或氣促

4）嗜睡（異常缺乏活力或遲鈍）

5）打噴嚏

6）流鼻涕

7）眼睛分泌物

8）嘔吐

9）腹瀉



美國疾病控制及預防中心指出，感染新冠肺炎病毒的寵物，大多數只是病情輕微並完全康復，重病個案極為罕見。

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