撲殺倉鼠｜協會收逾20宗棄養查詢籲理性分析　列7項飼主防疫建議

銅鑼灣寵物店Little Boss有女職員及顧客確診感染新型冠狀病毒，店內倉鼠亦驗出陽性，政府表示可能是倉鼠傳入個案。漁護署昨日（18日）宣布，將人道毀滅全港寵物店倉鼠，並呼籲在12月22日後購買倉鼠的市民將之交出。「殺鼠令」一出即引起全城關注，不少網民都大為震怒，又擔心會出現棄養潮。有倉鼠關注組織指短短數小時已收到逾20宗棄養安排查詢，因而發文強烈呼籲飼養者切勿隨意棄養，並列出一些防疫建議，「保護好自己，就可以保護倉鼠」。



漁護署昨日（18日）宣布，將人道毀滅全港寵物店倉鼠，並呼籲在12月22日後購買倉鼠的市民將之交出。（資料圖片）

「掌心生命-香港倉鼠關注協會」昨晚在facebook專頁發文，指由消息公布後短短數小時，已收到不少於20宗棄養安排查詢。協會表示，倉鼠並不會在體內製造病毒，所以家內飼養的倉鼠是安全的，唯一可能感染源頭是人類從街外帶回來，「只要我們從街外回到家時，只要做足消毒及注意個人衛生，家中的鼠鼠受感染的可能性微乎其微」。帖文又指，「倉鼠是我們的家人」，呼籲各位理性分析，不要因為單一事件而棄養。

有倉鼠關注組織指短短數小時已收到逾20宗棄養安排查詢，因而發文強烈呼籲飼養者切勿隨意棄養，並列出一些防疫建議。（FB「掌心生命-香港倉鼠關注協會」圖片）

協會亦列出7項飼養者的防疫建議：

1. 在街外勤消毒，必須長期佩戴口罩

2. 回到家中需要即時全身消毒，衣物也需要徹底清潔。

3. 隨身用品包括電話、鎖匙、手袋都需要用消毒濕紙巾清潔。

4. 接觸倉鼠之前，確保已經全身徹底清潔。

5. 鼠鼠的防風用品在使用前後10分鐘都需要消毒，並給予足夠時間揮發。

6. 如非必要，不要帶倉鼠外出。

7. 密切觀察自己、家人、倉鼠的身體情況，如有任何不適請避免接觸其他人或者寵物，並盡快求醫。

協會表示「只要保護好自己，就可以保護倉鼠」，並呼籲如果真的決定棄養，請聯絡協會義工，不要棄鼠在街頭。

漁護署呼籲市民，交出12月22日後購買的小寵物，當局會為牠們檢測病毒，倘若陽性會要求飼主檢疫隔離，而不論結果，交出的倉鼠都會人道毀滅。（資料圖片）

漁護署昨日呼籲市民，交出12月22日後購買的小寵物，當局會為牠們檢測病毒，倘若陽性會要求飼主檢疫隔離，而不論結果，交出的倉鼠都會人道毀滅。對於下令大規模撲殺倉鼠的決定，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日大讚此舉果斷，今早（19日）出席電台節目亦指，倉鼠間已出現隱性傳播鏈，為免疫情擴大，人道毀滅是唯一選擇，須在人與動物之間作取捨。另一政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，估計倉鼠來港前已受感染，倉鼠將病毒傳予人類的機會高，在公共衛生角度都要撲殺。