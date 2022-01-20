懷疑丈夫出軌　人妻安全套浸辣椒水　3小時後閨密訴苦：下體被燒

【出軌報復／外遇／安全套】人妻對於出軌的報復，可以十分兇狠！外國有人妻懷疑丈夫出軌，於是在安全套包裝戳洞，並浸泡辣椒水再放回車上，丈夫沒發現並離開。沒想到3小時後其閨密致電她，訴說自己與「男朋友」進行性行為後下體像「被火燒」，而人妻的丈夫下場更慘！



外國有人妻懷疑丈夫出軌，於是在安全套包裝戳洞，並浸泡辣椒水。（資料圖片）

婚姻最重要是忠誠，綜合報道，外國有人妻在Facebook發文表示懷疑丈夫出軌，故趁對方睡覺時，把放在車內的所有安全套包裝戳洞，並浸泡在辣椒水長達1小時，再放回老公車上。丈夫醒來後未察覺有異，向人妻聲稱要到媽媽家幫助處理事務便離開了。

3小時後令人詫異的事發生了！人妻憶述其閨密打電話給她，訴說與「男朋友」做完床上運動後，下體感覺像被火燒一樣。剛巧人妻的丈夫返家，即拿出冰袋冰敷下體，解釋自己被東西燒傷了。

人妻憶述其閨密打電話給她，訴說與「男朋友」做完床上運動後，下體感覺像被火燒一樣。剛巧其丈夫返家，即拿出冰袋冰敷下體，解釋自己被什麼東西燒傷了。示意圖，非當事人。（資料圖片）

這時候，人妻瞬間明白了什麼，果斷與丈夫離婚，並與閨密絕交，「他們直到現在都不知道我做了什麼」。人妻又說，現在碰到兩人，都會揶揄問：「火在哪裏？」

事件引起網民熱論。有網民笑言「閨密就是自己老公的歸屬」、「真的都歸me了」、「比世間情（是姦情）還世間情」。亦有網民質疑事件真偽，指包裝被戳洞及安全套被浸泡辣椒水，男方使用時不可能沒發覺，但有網民反駁「急著打炮當然不會發現」。翻查資料，該Facebook帖文數年前已流傳，至近日再被媒體翻炒引起熱議。

同場加映：消委會丨一文睇清安全套實際厚度 「001/超激薄」究竟有幾薄？



市面上安全套款式花多眼亂，不少會標示「0.01」、「0.02」等作賣點，消費者很容易會聯想到數字與厚薄相關。消委會測試9個牌子、共30款安全套，發現不少安全套包裝上列出的數字與實際厚度無關，其中標明「體驗最薄001」句子的一款，實際厚度卻是0.05毫米，即看下圖了解各款安全套的實際厚度！

↓↓↓安全套包裝顯示描述與實際厚度比較↓↓↓