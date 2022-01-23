虎年除夕到初九有何宜忌？做這些事隨時行衰運　即看10大開運攻略

【虎年／新年禁忌／12生肖／過年／禁忌／犯太歲】農曆新年傳統上有不少忌諱習俗，例如「年廿八洗邋遢」、「年初一不洗頭」、「正月不買鞋」等等。這些宜忌在現代人看來未必完全適用，但其背後有一定學問和寓意。想了解一二的話，不妨參考以下由除夕到初九的宜忌貼士，在新一年取個好意頭。



農曆新年傳統上有不少忌諱習俗。（電影《六福喜事》劇照）

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一般人對農曆新年的認知，是由年廿八的大掃除開始。其實從年廿三開始，民間已經有相應的歲末習俗：年廿三祭灶、年廿四開炸、年廿五蒸糕、年廿六洗福祿、年廿七洗疚疾、年廿八洗邋遢、年廿九貼揮春等。不過時移世易，小部分習俗已經被簡化，以下將為大家概括僅存下來的新年習俗寓意。

年三十／除夕

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除夕團年飯後以湯圓作飯後甜品，寓意「闔家團圓」。（《延禧攻略》影片截圖）

年初一

年初一的習俗甚為講究，不少人認為假若不小心犯禁，便可能「開壞頭」影響新一年的運勢。

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年初二至年初九

年初一出門向親朋好友拜年，寓意拜年愈多祝福愈多。（電視劇《愛回家之開心速遞》劇照）

即便過了年初一，都不宜掉以輕心。整個「新正頭」期間，分別還有年初二、年初三、年初五、年初七及年初九，需要跟從一些好意頭的習俗。

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