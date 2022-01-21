港女怨身材好心口易積食物碎　朋友聽到反白眼　網民：係妳漏口啫

為人處事，懂得「說話的藝術」非常重要。1名女子近日在討論區訴苦，表示有名女性朋友早前到家中作客，吃零食時不小心跌餅乾碎，並大吐苦水說「唉，有胸嘅女仔食餅永遠都會食到成身都係」，還要補一句「好羨慕妳唔會有呢啲煩惱」，讓樓主聽得火冒三丈，內心怒斥對方的好身材是靠後天加工，不滿友人總愛話中有話，非常刺耳。許多網民揶揄吃東西邊吃邊跌和身材無關，「係佢漏口啫」。



有女網民發文，指日前邀請1名女性朋友到家中作客，對方吃餅乾弄得到處都是餅碎，卻反過來大呻自己的胸大太大。（《她們創業的那些鳥事》劇照）

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樓主於香港討論區以「呢啲女人講野真係好哽耳！」為題發文，表示她身邊有1名女性朋友從小就認識，和家人也熟絡。日前對方到家中吃飯，其間她們一起看電影，朋友拿了飲品和零食，不久突然大嘆一聲。樓主立即轉頭看發生什麼事，原來是其朋友吃餅乾時「食到成個心口都係」，其後更補充1句：「唉，有胸嘅女仔食餅永遠都會食到成身都係，真係好煩囉！我真係好羨慕妳唔會有呢啲煩惱」。

朋友說很羨慕樓主的身材，讓樓主大感不滿，並炮轟對方的胸部是靠後天加工。（《深夜的奇葩戀愛圖鑑》劇照）

朋友突如其來「開玩笑」，但在樓主耳中卻非常刺耳，並在帖文炮轟對方是靠後天「加工」，因此才有傲人身材，「人造出嚟嘅仲好意思曬命，係覺得食餅會整到成身都係餅碎就唔好整到咁大啦」，批評其朋友愛說假話，在她面前抱怨自己太好，真實目的只是想揶揄她。

帖文引來網民討論，不少人指樓主的朋友不懂人情世故，又認為吃東西掉碎根本與身材無關，笑言「漏口關心口咩事？」、「係佢漏口啫」、「口殘先會食到周圍都係囉！」、「食得衰唔好賴個胸」、「可以羨慕返佢胸大無腦，諗嘢簡單啲會做人開心啲」。

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