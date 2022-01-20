港男高雄涉酒駕被查　裝不懂普通話　台警一句KO即露餡被罰5萬蚊

裝作不懂外語就能脫身避過刑責？少年，你太年輕了！1名香港男子日前在台灣駕車時，被警員發現使用手提電話並渾身酒氣，要求他進行酒精測試時，竟一度假裝聽不懂普通話，還滿嘴廣東話和英語，最終警員直接以「這裏是台灣，講中文，OK」一句回應，將涉事私家車扣留，並重罰18萬元新台幣（下同，約5萬港元）。



1名香港男子日前在台灣駕車時，被警員發現使用手提電話並渾身酒氣，要求他進行酒精測試時，竟一度假裝聽不懂普通話。（《東森新聞》影片截圖）

根據台灣傳媒報道，事發於本周一（17日）凌晨5時許，高雄警員發現1部黑色私家車上的男司機開車時正使用手機，故上前攔截檢查。該名來自香港的25歲蔡姓男司機走下車時滿身酒氣，警員遂要求他進行酒精測試。初時蔡男還很配合漱口及嘗試吹氣，但是試了好幾次，他都假裝吹不好，又不斷以廣東話或英語回應警員。

警員見狀則表示「這邊是台灣，講中文，OK？」，蔡男竟回應「I know. I know. （我知道）」，警員一句就戳破他假裝不懂普通話，忍不住教訓他，「不要裝傻，這邊是台灣，不是香港」。擾攘一會後，警員表示要開出拒測單，蔡男嚇得立即轉用普通話說「我想請問一下…」，現場的人當場傻眼即表示「你能說國語呀」。

最終蔡男還是拒絕測試，警員開出18萬元的高額罰單，並依法扣留車輛。據了解，蔡男來到台灣多年，從事水果進出口生意，被扣留的私家車正是老闆的車子。

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