虎年盤點藝人生肖　屬虎馬國明、陳奕迅犯太歲　呢兩個女星都屬虎

每逢農曆新年，不少人都會對生肖運程感興，你又是否知道不同藝人所屬生肖？今年正值虎年，屬虎的包括歌手陳奕迅和藝人馬國明；而MIRROR成員姜濤、Anson Lo等又是甚麼生肖？以下為你一一拆解！



先睇全港人口出生年份分布▼▼▼

政府統計處2020年底數據顯示，本港0至84歲人口中，虎年出生的人口多達61.03萬，於12生肖中排第4位，比第1位屬鼠的人少4.72萬。由於統計處數據以西曆年份作劃分，故數字以西曆年計算，對照當年所屬農曆生肖。

即看12生肖藝人代表▼▼▼

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翻查資料，屬虎的藝人除陳奕迅和馬國明外，還包括菊梓喬（HANA）、高海寧和魏浚笙（Jeffrey）。至於MIRROR成員方面，盧瀚霆（Anson Lo）屬豬、姜濤屬兔，而呂爵安（Edan）屬鼠。

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