今增613宗確診　留意Omicron感染20症狀！要注意呢2個部位痛

【Omicron症狀／病徵】本港今日（4月18日）新增316宗經核酸檢測確診個案，而過去24小時快速測試陽性登記平台收到297宗成功上報及核實，共613確診。

Omicron新冠肺炎變種病毒令全球疫情升溫，專門整理新冠肺炎症狀的英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study），更新了感染Omicron病毒20大症狀，當中新增了耳痛及不尋常關節痛，情緒低落及喪失嗅覺則被剔出20大症狀。



Omicron新冠肺炎變種病毒令全球疫情升溫。（資料圖片）

英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」會定期更新感染Omicron的常見症狀，頭5大症狀仍是流鼻水、頭痛、疲勞、打噴嚏和喉嚨痛等與感冒相似病徵。而今次新增了耳痛及不尋常關節痛，同時剔走了情緒低落及喪失嗅覺。

感染Omicron病毒最新20大症狀如下：

1）流鼻水

2）頭痛

3）疲勞

4）喉嚨痛

5）打噴嚏

6）持續咳嗽

7）聲音沙啞

8）其他

9）不尋常關節痛

10）發冷或顫抖

11）發燒

12）頭暈

13）眼睛痠痛

14）腦霧（Brain fog）

15）不尋常肌肉疼痛

16）嗅覺改變

17）食欲差

18）腺體腫脹

19）胸痛

20）耳痛



早前有研究指，Omicron初期症狀會在感染約2天後迅速出現，並會持續約5天，Omicron也比其他變異病毒溫和，確診者住院風險比Delta低50%至70%。但有專家提醒，目前對Omicron的了解並不完全，切勿掉以輕心。

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