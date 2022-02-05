消息指今增350宗確診創新高　Omicron感染20症狀！呢2部位痛小心

【Omicron症狀／病徵】本港新冠肺炎疫情持續升溫，本港昨日（2月4日）新增131宗新冠肺炎確診，130宗是本地個案，59宗源頭不明，再創第五波疫情以來新高，而消息指，本港今日（2月5日）增350宗確診個案，是爆疫兩年以來新高。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君連日來多次呼籲市民避免跨家庭聚會，但仍有不少巿民趁假期外出拜年及聚會，當局恐新春長假後出現「拜年群組」。

Omicron新冠肺炎變種病毒令全球疫情升溫，專門整理新冠肺炎症狀的英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study），更新了感染Omicron病毒20大症狀，當中新增了耳痛及不尋常關節痛，情緒低落及喪失嗅覺則被剔出20大症狀。



Omicron新冠肺炎變種病毒令全球疫情升溫。（資料圖片）

英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」會定期更新感染Omicron的常見症狀，頭5大症狀仍是流鼻水、頭痛、疲勞、打噴嚏和喉嚨痛等與感冒相似病徵。而今次新增了耳痛及不尋常關節痛，同時剔走了情緒低落及喪失嗅覺。

感染Omicron病毒最新20大症狀如下：

1）流鼻水

2）頭痛

3）疲勞

4）喉嚨痛

5）打噴嚏

6）持續咳嗽

7）聲音沙啞

8）其他

9）不尋常關節痛

10）發冷或顫抖

11）發燒

12）頭暈

13）眼睛痠痛

14）腦霧（Brain fog）

15）不尋常肌肉疼痛

16）嗅覺改變

17）食欲差

18）腺體腫脹

19）胸痛

20）耳痛



早前有研究指，Omicron初期症狀會在感染約2天後迅速出現，並會持續約5天，Omicron也比其他變異病毒溫和，確診者住院風險比Delta低50%至70%。但有專家提醒，目前對Omicron的了解並不完全，切勿掉以輕心。

同場加映：疫苗接種降至5歲│打第3針？復必泰科興副作用一覽！5類人不宜接種



考慮是否接種前，要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用。政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人不宜接種科興疫苗▼▼▼

+ 11

3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

+ 10

15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼