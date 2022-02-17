消息指今暫增5000確診　留意Omicron感染20症狀！呢2部位痛小心

【Omicron症狀／病徵】本港新冠肺炎疫情持續升溫，消息指，本港今日（2月17日）暫時增約5000宗確診。
Omicron新冠肺炎變種病毒令全球疫情升溫，專門整理新冠肺炎症狀的英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study），更新了感染Omicron病毒20大症狀，當中新增了耳痛及不尋常關節痛，情緒低落及喪失嗅覺則被剔出20大症狀。
英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」會定期更新感染Omicron的常見症狀，頭5大症狀仍是流鼻水、頭痛、疲勞、打噴嚏和喉嚨痛等與感冒相似病徵。而今次新增了耳痛及不尋常關節痛，同時剔走了情緒低落及喪失嗅覺。
感染Omicron病毒最新20大症狀如下：
1）流鼻水
2）頭痛
3）疲勞
4）喉嚨痛
5）打噴嚏
6）持續咳嗽
7）聲音沙啞
8）其他
9）不尋常關節痛
10）發冷或顫抖
11）發燒
12）頭暈
13）眼睛痠痛
14）腦霧（Brain fog）
15）不尋常肌肉疼痛
16）嗅覺改變
17）食欲差
18）腺體腫脹
19）胸痛
20）耳痛
早前有研究指，Omicron初期症狀會在感染約2天後迅速出現，並會持續約5天，Omicron也比其他變異病毒溫和，確診者住院風險比Delta低50%至70%。但有專家提醒，目前對Omicron的了解並不完全，切勿掉以輕心。
Omicron可當感冒？研究揭死亡率高流感咁多！6後遺症隨時影響工作復必泰疫苗接種今擴至5歲兒童 科興、復必泰數據、接種點一覽消息指今增5000確診！多28處所強檢｜附強制檢測名單、限期須知Omicron可當感冒？研究揭5症狀勿忽視！1後遺症恐致終身無法工作防疫｜增37宗確診 現源頭不明個案 專家列8個Omicron初期症狀社區檢測中心、流動採樣站、檢測包派發位置、開放時間｜持續更新
同場加映：疫苗接種降至5歲、打第3針須知
政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。
賠償範圍及金額▼▼▼
+10
15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼
+10