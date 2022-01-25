葵涌邨累計逾200宗個案　Omicron感染20大症狀！呢2部位痛要小心

【Omicron症狀／病徵】本港新冠肺炎疫情持續升溫，昨日（1月24）新增109宗確診，當中98宗是本土個案，5宗源頭不明。而葵涌邨疫情持續，累計確診及初陽個案約210宗。
Omicron新冠肺炎變種病毒令全球疫情升溫，專門整理新冠肺炎症狀的英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study），更新了感染Omicron病毒20大症狀，當中新增了耳痛及不尋常關節痛，情緒低落及喪失嗅覺則被剔出20大症狀。
英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」會定期更新感染Omicron的常見症狀，頭5大症狀仍是流鼻水、頭痛、疲勞、打噴嚏和喉嚨痛等與感冒相似病徵。而今次新增了耳痛及不尋常關節痛，同時剔走了情緒低落及喪失嗅覺。
感染Omicron病毒最新20大症狀如下：
1）流鼻水
2）頭痛
3）疲勞
4）喉嚨痛
5）打噴嚏
6）持續咳嗽
7）聲音沙啞
8）其他
9）不尋常關節痛
10）發冷或顫抖
11）發燒
12）頭暈
13）眼睛痠痛
14）腦霧（Brain fog）
15）不尋常肌肉疼痛
16）嗅覺改變
17）食欲差
18）腺體腫脹
19）胸痛
20）耳痛
早前有研究指，Omicron初期症狀會在感染約2天後迅速出現，並會持續約5天，Omicron也比其他變異病毒溫和，確診者住院風險比Delta低50%至70%。但有專家提醒，目前對Omicron的了解並不完全，切勿掉以輕心。
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考慮是否接種前，要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用。政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。
5類人不宜接種科興疫苗▼▼▼
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3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼
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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼
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