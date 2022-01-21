逸葵樓圍封強檢5天！網民關注點返工或扣假扣糧　勞工處指引咁講

【Omicron／Delta／葵涌邨逸葵樓圍封】葵涌邨逸葵樓出現群組爆發，政府宣布圍封逸葵樓5天檢測並禁足，行動由傍晚6時開始至下周三（1月26日）早上，其間居民要每天檢測，檢測之後留在家中。

消息一出引起熱論，不少網民關心相關居民如何上班，以及無法上班問題，亦有居民擔心會否被扣糧扣假。而勞工處有列出僱員被命令檢疫下的指引，對於員工無法上班問題，如可否要求放年假甚至無薪假等，勞工處都有回應。



葵涌邨逸葵樓出現群組爆發，政府宣布圍封逸葵樓5天檢測並禁足。（梁鵬威攝）

根據《與2019冠狀病毒病有關 僱主和僱員在《僱傭條例》下的責任及權利》，檢疫期完成後，有關人士離開檢疫中心時會獲衞生署發出入住檢疫中心的相關證明文件，文件內載有有關人士接受檢疫的日期和是否有感染病毒等，亦會因應受檢疫人士要求提供病假證明書，如符合條件，可領取《僱傭條例》下的疾病津貼。

勞工處又鼓勵僱主體恤和諒解有關僱員情況，彈性處理，包括讓有關僱員放取有薪假期 ，或在可行情況下容許僱員在辦公室以外地點工作。

不過，今次逸葵樓是「圍封」行動，實際情況或與入住檢疫中心有差異。

政府宣布圍封逸葵樓5天檢測並禁足。（梁鵬威攝）

停工日被要求放年假、法定假日或休息日？



根據指引，以年假為例，日期應由僱主在徵詢僱員或其代表後指定；僱主並須至少在年假開始的14天前以書面通知僱員年假日期，如雙方同意可以較短時間通知則例外。

可否被要求放無薪假期？



勞工處表示，就無薪假期問題《僱傭條例》並無作出規定，如僱主因業務需要或特殊情況而必須安排僱員放取無薪假期，應事先與有關僱員磋商，並考慮個別僱員需要，達成雙方均同意安排。