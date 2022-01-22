堅持穿鞋入影樓　男客自稱「公主」令店員貼鞋膠：粗重嘢我唔會做

客人永遠是對的？有女網民發文分享，指日前在影樓遇見1名麻煩客人，由於場地列明不能穿鞋入內，如必需穿鞋就要黏鞋貼，惟該男客人竟自稱「公主」，要求店員為他貼上，還致電影樓老闆投訴，「啲粗重嘢我係唔會做」。在旁的樓主全程目擊，直言「黐返自己對鞋嘅鞋膠，係自己嘅份內事OK？」，因而決定公開事件。



影樓列明不能穿鞋入內，如必需穿鞋就要黏鞋貼，惟該男客人竟自稱「公主」，要求店員為他貼上。（GettyImages）

該女網民在facebook發文，指前日（20日）下午約4時到1間影樓拍攝時，遇到另1名男客人入內，當店員要求他除鞋，對方則表示拍攝時需要這對鞋子，店員則着他黏上鞋膠，惟男客竟大爆一句「咁你黐啦，呢啲粗重嘢我唔會做，我公主嚟㗎」，並立即遺下鞋子，店員唯有默默為他黏上。

【男客人自稱「公主」大鬧影樓全過程】

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拍攝期間，影樓又傳出罵人聲，原來該男客人去了洗手間後，不滿回來時又要重新黏鞋膠，樓主此時忍不住幫口，「其實黐鞋膠，係要自己黐返，係好正常嘅事，人哋已經幫你黐咗一次」，男客則回覆「我係咁潑婦罵街㗎喇，點解要我做啲粗重嘢？」。

男客人其後直接致電影樓老闆投訴，「唔識黐鞋膠，然後叫我去學？即係我而家畀錢租影樓，仲要學多樣嘢？」，並再次強調「呢啲粗重嘢我係唔會做」。攘釀過後，最終他付錢讓職員再幫忙貼鞋膠。

帖文曝光後即引起網上熱議並轉發，不少網民都批評「無公主命，有公主病」、「公主癌就有佢份」，又指他應該自攜「奴婢」幫他，而非命令店員。影樓其後亦在FB專頁回應事件，指老闆誤以為黐鞋貼方法簡單，從而疏忽沒有給予清晰指引，導致事情發生，並附上鞋貼詳細教學，方便客人使用。

男客人事後亦有在FB發文，稱進入社會工作已13年之久，「好知人要企喺咩定位係好重要」，直言做服務行業就是要受氣，「客人先係真正米飯班主」。他又憶述因不懂黏鞋貼，遂要求店員幫忙，惟對方立刻黑面並責怪道「唔識咪學囉」，令他大感不滿，「我現在係做customer（客人）還是做學生啊？」。

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