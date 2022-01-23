新疆婆婆搭車遺逾11萬元黃金首飾現金　誠實司機交還拒收報酬獲讚

好人好事不嫌多！新疆喀什市1名婆婆日前乘的士下車後，「大頭蝦」將手袋遺留在車內，袋中載有價值共11.25萬元人民幣（約13.8萬港元）的黃金首飾及現金，當她焦急萬分之際，的士司機知悉失主後主動聯絡她，很快就將失物交還。對於手袋失而復得，婆婆不禁喜極而泣，當場拿出1萬多元現金作謝禮，但司機拒絕並說：「我是1一名黨員，這是我應該做的。」



吾休爾罕（左）日前乘的士時不慎遺留價值共11.25萬元人民幣（約13.8萬港元）的黃金首飾及現金在車內，後來的士司機阿木提江（紅衣者）主動交回，讓吾休爾罕喜極而泣。（「石榴雲」影片截圖）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事件發生在本月15日，在新疆喀什市當的士司機的阿木提江．艾買提早上接載了婆婆吾休爾罕．熱依木及其3名家人，待他們下車後，的士隨後又接載了4轉乘客，其後消毒車輛內部時，阿木提江發現有乘客遺留了1個手袋在後排座位下面，他立即打電話給公司匯報情況，並尋找失主，他心想「失主一定急壞了，我只想早點把包還到主人手中」。

另一方面，當吾休爾汗回到家後，才發現手袋遺留在的士上，頓時焦急萬分，指出「包裏裝有價值10萬元的黃金首飾，是女兒們的嫁妝，還有1.25萬元現金，如果找不回來，該怎麼跟孩子們解釋」。事發不到40分鐘，吾休爾汗一家就接到阿木提江的電話，指出手袋現時在他手中，可前往的士服務中心領取失物。

吾休爾汗立即趕往的士服務中心，看到手袋失而復得，頓時喜極而泣，並連番道謝，「沒想到還能找回來，太感謝司機師傅了！」，她拿出1萬多元現金作謝禮，但阿木提江拒絕接受。

阿木提江指自己駕駛的士已10年，經常有乘客遺留物品在車內，他都會第一時間尋找失主，「只要落在我車上的東西都不會丟」，還稱自己是有20多年黨齡的共產黨老黨員，這些都是該做的。

事件曝光，網民大讚阿木提江，「為好人點讚，一生平安」、「這才是真正的正能量，拾金不昧」、「新疆人確實真樸實！」、「這個冬天有你更美！正能量滿滿當當的！」、「好人有好報！」。

（天山網）

同場加映：港媽大雨下湊仔上巴士勁崩潰 後生仔唔怕濕身幫手 網民大讚暖男



港媽大雨下湊仔上巴士勁崩潰 後生仔唔怕濕身幫手 網民大讚暖男