葵涌邨爆疫　消息指增70宗初確診　逸葵樓連登網民：最難頂係呢樣

本港疫情反覆不定，消息指葵涌邨逸葵樓、映葵樓今日（22日）增逾70宗初確診。政府於昨晚（21日）6時起，規定逸葵樓居民禁足家居隔離5天，直至下周三（26日）早上才可解禁外出，全部2,700名居民需要每天接受檢測，當局提供一日三餐及部分日用品。有連登網民發帖，自稱居住在逸葵樓，引來一眾網民關注其情況，他指派飯過程極之緩慢，而被禁足下「冇煙真係幾難頂」。



有網民在連登討論區昨晚（21日）以「逸葵樓 你問我答。」發帖，並上載一張照片顯示大廈樓下情況。（連登討論區）

有網民在連登討論區昨晚（21日）以「逸葵樓 你問我答。」發帖，並上載一張照片顯示大廈樓下情況。大家紛紛關注其晚飯如何，他表示有2款飯盒選擇，但直至8時半打後都未收到，「明明啲飯一早到晒」。他沒有透露最後送飯時間，但表示味道不錯，跟外面餐廳一樣。樓主又問其他居住在附近的網民，有否聽到人大叫粗口，並說「冇煙（食）真係幾難頂」。

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另有港媽在親子王國討論區表示，相信政府日後都會「一幢幢樓封」，認為「係時候要練習下」，買多些日用品及儲糧，以防突襲被圍封，「要打爆個雪櫃！」。有網民就認為居家隔離始終比送往隔離營好，「當放假囉，政府唔會餓死我啩」、「留喺屋企點都好過去到老遠」；但有人就擔心家中渠管會否成傳播途徑，「確定唔關渠管廁所嗰啲問題，先有得留家隔離咋」。