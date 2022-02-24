增1.7萬宗呈報8978確診　封城搜尋急增　網民嚴選4大必備禁足法寶

【圍封／強制檢測／香港疫情／禁足／必備物品】本港新冠肺炎疫情升溫，本港今日（2月24日）增8978宗確診，而昨日（2月23日 ）有17269宗呈報。雖然政務司長李家超日前稱暫沒有「封城」考慮，特首林鄭月娥之後亦表明無計劃進行「大規模封城」，惟由於確診數字連日急增，加上港府計劃推出全民強制檢測及再收緊社交距離措施，令網上「封城」搜尋量急增。

其實政府專家顧問梁卓偉日前亦建議政府實行封城這類嚴厲措施，可以減低即時傳播率，直到零確診或很低水平才放寬，否則疫情會死灰復燃。另一政府專家顧問袁國勇則表示，從來不反對「禁足」檢測，問題是有2個前提，如果能夠確保每日將三餐送達市民，同時有專車接送市民外出看醫生及覆診，就可以「禁足」。

居住地點突然被圍封禁足強制檢測已非遙不可及，一旦成為當中一員應怎樣做？又要準備什麼？以下整合網民嚴選4大類禁足必備物品，大家可參考，有備無患。



1）食品類

白米是其中一樣家居必備的食材，但因政府會提供一天3餐，毋須囤積太多。（資料圖片）

食物是頭號需要準備的東西，最好選容易收藏、存放期較長的食物，例如米、麵、杯麵、冷凍食品、朱古力，亦可準備飲用水，以防遇到停水問題。

份量方面，參考逸葵樓居民禁足家居隔離5天，由於政府會負責一天3餐，故適量購買就可供5至7天所需即可，切勿囤積浪費。

2）藥品類

家居應常備一些常用藥物。（資料圖片）

準備一些常用藥品及急救箱，例如感冒藥、消炎藥、止痛藥、退燒藥、止瀉藥、腸胃藥、生理鹽水、藥膏、膠布等，亦要檢查藥品有效期及品質，以備不時之需。如本身有長期病患，緊記預先準備好足夠藥物。

3）防疫物資

雖然只留在家中，但口罩、消毒酒精、搓手液、體溫計等防疫物資都要準備好。

疫情消毒液成為家居必備品。（資料圖片）

4）日常用品

準備好廁紙、衛生棉、沐浴露、洗頭水、洗面乳、漂白水等日常用品，但毋須大量囤貨。

前年爆發疫情後，巿民曾出現搶購廁紙的情況，但香港物資供塵積定，一般家居不用買太多。（資料圖片）

同場加映：沙田前區議員陳運通早前曾分享在竹篙灣檢疫中心隔離的經驗，列出9大Q&A及8大必帶物品，希望讓網民作為提醒：

