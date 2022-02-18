多27處所須強制檢測｜強制檢測須知一文看清　不遵守者要罰款坐監

【香港疫情／強制檢測名單須知／Omicron】本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府目前每日都會更新強制檢測名單，如果曾到過指定處所，究竟要如何檢測？限期是何時？如果不慎沒有遵守強制檢測，可能隨時被罰款及判監。



最新強制檢測名單＋期限（2月17日深夜最新公布），多27個處所上榜▼▼▼

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2月16日深夜公布指定處所：

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2月15日深夜公布指定處所：

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2月14日深夜公布指定場所：

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2月13日深夜公布指定處所：

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2月13日凌晨公布指定處所：

2月12日深夜公布指定處所：

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2月10日深夜公布指定處所：

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2月10日凌晨公布指定處所：

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2月9日凌晨公布指定處所：

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2月8日凌晨公布指定處所：

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2月7日凌晨公布指定處所：

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2月6日凌晨公布指定處所：

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2月5日凌晨公布指定處所：

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2月4日凌晨公布指定處所：

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因應強制檢測公告而須強制檢測的人，必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，幼童則可繼續以糞便樣本檢測。

葵涌邨有逸葵樓及映葵樓先後圍封禁足檢疫，有居民趕在限期前離開，又或者在圍封後企圖逃走，但政府表示，會全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染的人，並嚴肅跟進相關者有否遵從檢測公告；任何人如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。

葵涌邨逸葵樓居民要禁足居家隔離5天，並要每日強制檢測。（梁鵬威攝）

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另外，政府各部門相關人員獲賦權執行《預防及控制疾病條例》（第599章）規例下的若干職能，包括在有需要情況下要求個別人士提供資料或協助；任何人士如未有遵從相關要求即屬犯罪，可處以第三級罰款（10,000元）。

同場加映：沙田前區議員陳運通早前曾分享在竹篙灣檢疫中心隔離的經驗，列出9大Q&A及8大必帶物品，希望讓網民作為提醒：

