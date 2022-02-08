多85處所須強制檢測｜強制檢測須知一文看清　不遵守者要罰款坐監

【香港疫情／強制檢測名單須知／Omicron／葵涌邨／逸葵樓／映葵樓】本港新冠肺炎疫情嚴峻，截至昨日（7日）新增614宗本地個案，初步確診個案亦都超過600宗。
政府目前每日都會更新強制檢測名單，如果曾到過指定處所，究竟要如何檢測？限期是何時？如果不慎沒有遵守強制檢測，可能隨時被罰款及判監。
最新強制檢測名單＋期限（2月8日最新公布），多85個處所上榜▼▼▼
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2月7日凌晨公布指定處所：
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2月6日凌晨公布指定處所：
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2月5日凌晨公布指定處所：
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2月4日凌晨公布指定處所：
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2月3日凌晨公布指定處所：
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2月2日凌晨公布指定處所：
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2月1日凌晨公布指定處所：
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1月31日凌晨公布指定處所：
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1月30日凌晨公布指定處所：
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因應強制檢測公告而須強制檢測的人，必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，幼童則可繼續以糞便樣本檢測。
葵涌邨有逸葵樓及映葵樓先後圍封禁足檢疫，有居民趕在限期前離開，又或者在圍封後企圖逃走，但政府表示，會全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染的人，並嚴肅跟進相關者有否遵從檢測公告；任何人如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。
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另外，政府各部門相關人員獲賦權執行《預防及控制疾病條例》（第599章）規例下的若干職能，包括在有需要情況下要求個別人士提供資料或協助；任何人士如未有遵從相關要求即屬犯罪，可處以第三級罰款（10,000元）。
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同場加映：沙田前區議員陳運通早前曾分享在竹篙灣檢疫中心隔離的經驗，列出9大Q&A及8大必帶物品，希望讓網民作為提醒：
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