見記者不戴口罩　林鄭：市民要感受我情緒　網民11字批：有特權？

【林鄭月娥／口罩】本港疫情升溫連日新增個案超過100宗，葵涌邨累計確診或初步確診個案更超過200宗。特首林鄭月娥今早（1月25日）出席行政會議前宣布，葵涌邨夏葵樓亦要圍封禁足強制檢測5天，逸葵樓則要延長圍封禁足強制2天。林鄭月娥同時宣布將會擴大疫苗氣泡措施，而將於年初三到期的社交距離措施，大幅放寬機會小，但正審視會否微調。

林鄭月娥宣布時有不少網民觀看直播，除了關注新防疫措施，亦留言問為何林鄭月娥出席記者會時毋須戴口罩。林鄭月娥則回應自己見傳媒時不戴口罩，是經過深思熟慮，因公眾需要清楚聆聽其信息，亦要感受她的情緒。網民似乎未收貨，反問：「戴咗口罩，我哋會聽唔清楚？」



特首林鄭月娥出席行政會議前見記者。（羅君豪攝）

特首林鄭月娥今早宣布葵涌邨夏葵樓圍封禁足強制檢測5天、逸葵樓延長圍封禁足強制2天、擴大疫苗氣泡措施時，有網民質疑葵涌邨多樓大樓圍封強制檢測，但大批居民要日日逼升降機落樓排隊檢測，「成座樓共用幾部升降機，又要成日走落樓做檢測，戴口罩都中招啦！」、「點解唔上門做檢測？日日喺度排隊 冇病都染到有病啦」、「搞完呢條村？咁下條村又會係邊條呢？」。亦有網民認為做法正確，要保障公共衛生。

惟有更多網民關注疫情嚴峻下，林鄭月娥出席記者會時為何不戴口罩，「又唔戴口罩……」、「點解佢每次出記者會都唔使戴口罩？」、「特首真係有特權？」

林鄭月娥見記者時亦有回應不戴口罩問題，強調會見傳媒時不戴口罩，並非不舒適等因個人原因，而是經過深思熟慮，是履行她作為行政長官的職責。

林鄭月娥解釋，自己在立法會大會或會見傳媒，需要透過傳媒向公眾發放信息，故會除下口罩，讓公眾清楚聆聽相關信息，有時市民更需要感受她的情緒，「I am the chief executive of HKSAR，people need to understand and feel my feeling」。

林鄭月娥舉例，去年8月本港疫情受控，她會見傳媒時就表現得較輕鬆，但目前情況嚴峻，她感到擔心，故不會輕易在公眾面前笑。她補充，自己在街上或工作時，都會戴上口罩。

林鄭月娥解釋後，網民似乎未收貨，反問：「戴咗口罩，我哋會聽唔清楚？」