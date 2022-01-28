1顆腎$50萬台幣　21歲仔欲賺快錢賣器官遭軟禁　銀行塞紙條終獲救

為了賺快錢，有人連自己器官都可以賣掉。台灣1名21歲男子早前在網上看到「賣腎換錢」廣告，因急需用錢而相約對方面談，詎料被詐騙集團軟禁及毆打，幸好男子情急生智，被押至銀行時向職員遞紙條求救，警方接報趕到現場終獲救，案件經調查後拘捕詐騙集團成員11人。



台灣1名21歲男子早前在網上看到「賣腎換錢」廣告，因急需用錢而相約對方面談，詎料被詐騙集團軟禁及毆打，幸好男子情急生智，被押至銀行時向職員遞紙條求救，（GettyImage）

台南市21歲吳姓男子本月初在facebook上看到「器官拆解」廣告，聲稱可以快速賺錢，遂聯絡了解後發現賣一顆腎開價50萬元新台幣（約14萬港元）。洽談過程中對方聲稱賣腎風險太高，且程序繁複，就推介另一個賺錢途徑獲利，但必須交出銀行帳戶，吳男因急需用錢不虞有詐，遂乘車北上與對方面談。

當吳男抵達台北與對方碰面時，遭到多名男子強押帶往出租套房，並將他軟禁在房內好幾天，以刀棍毆打威脅交出銀行帳號，供詐騙及洗黑錢的人頭帳戶。該詐騙集團於本月14日挾持吳男前往銀行，要求他變更帳戶密碼，吳男獨自進入銀行後，趁機寫紙條向職員求救，要求對方幫忙報警，並寫明請警方將他戴上手銬壓上警車，以騙過「門外視眼」，又着職員「等等你配合演一下」。

當警方接報到場後，現場已剩下吳男一人，集團成員已逃離現場。警方立即成立專案小組，經閉路電視鏡頭掌握犯案人數及動向，翌日在酒店拘捕集團主媒等4人，隔天再逮捕另外7名共犯成員，並起出出詐騙用的通訊設備、個人資料名冊以及現金贓款，另還查獲二級毒品安非他命。警方以涉嫌妨害自由、傷害、毒品及詐欺等罪移送11人到台北地檢署偵辦。

據台媒報道，事主吳男本身有詐欺前科，本次應詐騙集團要求北上面談「賣器官賺快錢」，疑似有黑吃黑嫌疑。